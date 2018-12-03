Хантсман назван самым успешным американским послом в 2018 году

Посол США в РФ Джон Хантсман заступил на службу в Москве в 2017 году, в разгар ухудшения двусторонних отношений. И год спустя Госдеп назвал его лауреатом престижной награды Сью Кобб-2018 “За образцовую дипломатическую работу”. Известно, что она была утверждена в 2007 году в честь экс-посла США в Ямайке Сью Кобб и каждый год присуждается только одному из глав всех американских дипмиссий за активную работу по продвижению внешней политики США.

-Посол Хантcман получил эту награду за эффективное руководство дипломатической миссией во время продолжающихся осложнений в американо-российских отношениях, а также за поддержание американских ценностей и вклад в развитие двустороннего сотрудничества, - поясняется в переданном в "Комсомолку" заявлении пресс-секретаря посольства США в России.

- На эту награду может быть номинирован посол - некарьерный дипломат, утвержденный Сенатом, который использовал навыки руководства и управления в частном бизнесе на дипломатической работе, что оказало существенное влияние на двусторонние или многосторонние отношения.

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