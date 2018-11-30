2018-11-30T09:36:40+03:00
Спорт

Финальный матч Кубка Либертадорес решено провести в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу"

Поединок "Ривер Плейта" и "Боки Хуниорс" состоится 9 декабря
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ответная игра в Буэнос-Айресе не состоялась из-за беспорядков.Ответная игра в Буэнос-Айресе не состоялась из-за беспорядков.Фото: REUTERS
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Наконец-то разрешилась судьба ответной встречи финала Кубка Либертадорес между аргентинскими командами "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт". Игра должна была пройти 24 ноября, однако не состоялась из-за беспорядков в Буэнос-Айресе, которые устроили болельщики. Однако не состоялась после нескольких дней консультаций.

В итоге решено было следующее - встречу в Аргентине вообще не проводить, а местом решающей битвы выбрать Испанию. Встреча состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Помимо этого в СМИ появлялась информация о возможной игре двух клубов в Дохе, Майами или же Асунсьоне. Однако же, были наложены и санкции за беспорядки накануне игры.

400 тысяч долларов заплатит "Ривер Плейт" за поведение своих болельщиков, которые атаковали автобус с игроками "Бока Хуниорс". Из-за этого несколько футболистов получили ранения и пострадали из-за распыления слезоточивого газа. Кроме того, два матча под эгидой Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) пройдут для команды при пустых трибунах.

Напомним, что в первой игре двух клубов была зафиксирована ничья - 2:2.

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