Популярные зарубежные маршруты на Новый год 2019: Россияне летят загорать в Таиланд и гулять по Праге

Самостоятельные путешественники для поездок на Новый год 2019 явно предпочитают Европу, а не теплые пляжные курорты - такой вывод сделали эксперты туристического поисковика Skyscanner, проанализировав спрос на авиабилеты из России за рубеж на зимние каникулы. В десятке самых востребованных маршрутов (см. ниже) шесть городов Западной Европы, плюс безвизвые Стамбул и Тбилиси. А из теплых стран - только Таиланд!

Назвали в Skyscanner и города, куда особенно вырос спрос на авиабилеты по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками (см. ниже). Та же картина: среди десяти направлений, оказавшихся в самом большом плюсе, ровно половина находятся в Старом Свете. Среди них и бюджетный Будапешт, и дорогая Женева. Также в компании новых любимцев путешествующей публики Ереван и Тель-Авив. И всего два пляжных курорта: Шри-Ланка и Бали.

- Ключевым фактором для того, что Европа сейчас пользуется очень большим спросом, послужило появление новых рейсов российского лоукостера "Победа" из разных регионов России в города Старого Света, - объсняет Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России. - А Грузия, Армения и турецкий Стамбул привлекают отсутствием виз и сравнительно низкими ценами на отели, еду и развлечения.

КУДА ЛЕТЯТ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

10 самых популярных зарубежных маршрутов на Новый год-2019

Бангкок (Таиланд)

Прага (Чехия)

Милан (Италия)

Пхукет (Таиланд)

Стамбул (Турция)

Рим (Италия)

Мюнхен (Германия)

Барселона (Испания)

Тбилиси (Грузия)

Париж (Франция)

...и 10 маршрутов, на которые больше всего вырос спрос

Коломбо (Шри-Ланка) +51%*

Будапешт (Венгрия) +42%

Берлин (Германия) +42%

Париж (Франция) +31%

Бали (Индонезия) +28%

Стамбул (Турция) +20%

Лиссабон (Португалия) +16%

Женева (Швейцария) +13%

Тель-Авив (Израиль) +13%

Ереван (Армения) +13%

*Цифра показывает, на сколько увеличился интерес к авиабилетам на этих маршрутах по сравнению с прошлыми новогодними каникулами.

По данным туристического поисковика Skyscanner.

ПОБЛИЖЕ

Российские города, куда на праздники приедет больше всего туристов:

Москва (популярнее всего поездки в сверкающую новогодними огнями столицу у жителей Казани, Калининграда и столицы соседней Беларуси Минска)

Сочи и Красная Поляна

Санкт-Петербург

По данным онлайн-сервиса для путешествий UFS.Travel.