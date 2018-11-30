Эпидемия ожирения — лишний вес атакует молодых

Количество людей с лишним весом увеличилось с 1975 года почти в три раза. Около 41 миллиона детей дошкольного возраста имеют проблемы с лишним весом. Ежегодно около 2,8 миллионов человек умирает в результате проблем со здоровьем, вызванных излишним весом или ожирением. 57% населения мира живет в странах, где от излишнего веса и ожирения умирает больше людей, чем от недостаточного веса.

Эта статистика заставляет врачей говорить о настоящей неинфекционной эпидемии ожирения, которая затронула не только страны с высоким уровнем дохода, традиционно связываемые с высоким уровнем ожирения, но и страны со средним и низким уровнем дохода.

Россия также оказалась затронута этой эпидемией: согласно исследованиям ЭССЕ-РФ, завершившимся в 2015 году, около 30% жителей РФ имеют лишний вес, а 10% больны ожирением. Лишний вес был диагностирован у 11,5% московских школьников, оказывая большое влияние на формирование их организма и предрасположенность к различным болезням.

В качестве основной причины развития ожирения врачи указывают несоответствие между потребляемыми и расходуемыми калориями: при средней дневной калорийности рациона 2000 кКал жители России получают 3500-4000 кКал в день. Все «лишние» калории откладываются в жировую прослойку. Люди, страдающие лишним весом, гораздо чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с суставами и обменом веществ, сахарному диабету и даже раку.

Именно поэтому борьба с ожирением стала одной из приоритетных задач в области здравоохранения и требует активной вовлеченности не только медицинского сообщества, но и каждого россиянина.