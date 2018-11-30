2018-11-30T12:50:06+03:00
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Сериал на выходные: "Британия", не исторические хроники, но родина Мерлина

Когда Туманный Альбион был насквозь пропитан магией...
Галина СЕРОВА
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Друиды заставили римлян застрять в БританииДруиды заставили римлян застрять в БританииФото: кадр из фильма
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Вряд ли по сериалу "Британия" можно выучить историю одной из самых древних цивилизаций, но пропитаться ее магией, окунуться в чудный и чудесный мир первых людей, населявших остров, посмотреть на живописные пейзажи - вполне. Противостояние, война кельтов и римлян, колдовство друидов - повествование скорее фэнтезийное, чем историческое.

Действие происходит в 43 году. Римляне хотят завоевать Британию, но им дают мощный отпор две доселе враждующие кельтские воительницы Керра (Кэлли Райлли) и Антедия. Они объединиют свои силы в боьбе с предводителем римских легионеров Авлом Плавтием (Дэвид Моррисси).

Римский генерал жесток и не намерен сдаваться Фото: кадр из фильма

Римский генерал жесток и не намерен сдаватьсяФото: кадр из фильма

Римляне в результате надолго застревают на острове...

Хоть события в сериале описаны вполне реальные, но сделан он больше похожим на сказку, фэнтези, чем на исторический проект. И в этой войне - правды и вымысла - победили друиды - волшебники, магия которых заставляет выйти за границы реальности.

Кельтские воительницы противостоят римлянам Фото: кадр из фильма

Кельтские воительницы противостоят римлянамФото: кадр из фильма

"Британию" делали британцы (ну а кому ж еще?), непревзойденные мастера костюмных исторических драм, и создатель сериала Джез Баттеруорт ("Грань будущего", "007. Спектр") постарался, чтобы сериал получился в первую очередь зрелищным и захватывающим.

РЕН, воскресенье, 08:20, "Британия", Сезон 1. 1-я - 9-я серия. Весь сезон за один день

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