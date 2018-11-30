Сына Игоря Талькова задержали в Москве за пьяное вождение

На сына певца Игоря Талькова собираются завести уголовное дело. Накануне Игоря Талькова-младшего задержали за вождение в пьяном виде - его внедорожник остановили на юге Москвы. По крайней мере, так утверждают источники в правоохранительных органах.

В московской полиции известную фамилию не называют, но этот эпизод комментируют так:

- 28 ноября на Востряковском проезде инспекторы ГИБДД остановили автомашину, водитель которой отказался от прохождения экспертизы на наличие алкоголя в крови. По данному факту проводится проверка.

По словам источников, в 2016 году Талькова-младшего уже задерживали за рулем пьяным. Тогда его лишили прав на три года. Срок запрета на вождение авто якобы еще не истек. В УВД по ЮАО решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Наказание по ней - штраф до 300 тысяч рублей или реальный срок до двух лет.

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось дозвониться дло самого Игоря Талькова-младшего. 37-летний музыкант заявил, что новость о его задержании пьяным - фейк.

- Это какой-то вброс, - заявил мужчина. - Я не был пьян.

- Но в полиции ведь подтверждают: водителя остановили на Востряковском проезде, он отказался от медосвидетельствования...

- Это неправда. У них есть тесты. Я дышал в трубочку и не был пьяным. Я не знаю, кому это нужно, сейчас раздувать эту историю. Извините. До свидания.

Напомним, что Игорю Игоревичу Талькову на момент убийства его отца, известного певца, звезды советской эстрады конца 80-х и начала 90-х, было всего 9 лет. В 15 лет он начал писать свои первые песни. В настоящий момент время от времени дает концерты вместе со своей группой «Миримир», исполняя свои песни вместе с хитами отца. Дважды был в браке. От первой жены у Талькова-младшего дочь. От второй - два сына.

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Вдова Игоря Талькова о задержании сына: Все это полная ерунда

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- Я не буду комментировать это, - пояснила "КП-Петербург" вдова певца Татьяна Талькова. - Ничего его не задержали. Все это полная ерунда. Все, извините. Спасибо за участие, до свидания (подробности)

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