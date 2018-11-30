Самолет в «Шереметьево» не смог взлететь из-за рабочего на полосе

В «Шереметьево» самолет едва не сбил второго человека. «Боинг», следовавший рейсом Москва-Сочи, экстренно прервал взлет, когда на взлетно-посадочной полосе появился мужчина.

- Самолет как раз выруливал на взлетно-посадочную полосу, когда на ней появился мужчина. Экипаж экстренно остановился и после согласования с диспетчерами самолет вернулся на стоянку, - рассказали в экстренных службах.

Как удалось выяснить, мужчина не сбежал с рейса, как это сделал несколько дней назад гражданин Армении — избежать тогда трагедии не удалось. В последнем случае мужчина оказался на взлетно-посадочной полосе по работе, но, видимо, нарушая инструкции.

- Это рабочий дорожно-строительной компании. На нем была опознавательная форма. Сейчас как раз выясняется, почему именно в момент взлета самолета он находился на взлетно-посадочной полосе, - сообщили в экстренных службах.

Напомним, вечером 20 ноября в Шереметьево самолет сбил гражданина Армении Альберта Епремяна, оказавшегося на взлетно-посадочной полосе. Как выяснили следователи, 25-летнего мужчину депортировали из Испании. Он летел в Ереван с пересадкой в Москве. Еще во время полета из Мадрида мужчина вел себя агрессивно, избил пассажира. В Шереметьево его встретили сотрудники полиции, но вскоре отпустили на регистрацию в Ереван. Когда началась посадка, то с другими пассажирами Альберт не сел в автобус, следующий к самолету. Мужчина побежал в сторону взлетно-посадочной полосы, где попал под шасси самолета, рейсом «Москва-Афины».

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