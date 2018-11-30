В рамках презентации Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» (6+) в Российской экономической школе состоялся мастер-класс креативного директора одного из ведущих рекламных агентств Leo Burnett Натальи Дундиной на тему реализации проектов социальной рекламы.

Название мастер-класса «Это возмутительно! Или как заставить общество передумать» было выбрано неслучайно. В своем выступлении, основываясь на концепции «Уважительного неуважения», Наталья объяснила, как при помощи нестандартных решений можно привлечь внимание к социальной проблематике.

«На примере кейсов можно проследить, как люди в разных странах заставили общество по-другому смотреть на привычные проблемы. Ведь если подумать, то все искусство, вся наука выросли именно на потрясении устоев, которые были до тебя», – отметила Наталья.

Во время выступления Наталья Дундина поделилась личными правилами создания успешных рекламных проектов, а также рассказала, как с помощью коммуникаций можно и нужно менять общество, насколько это реально и какие инструменты для этого использовать. «Мы не делаем рекламу, мы призываем к действиям, которые меняют сознание людей. Не планируйте кампанию, планируйте изменения», – подчеркнула Наталья.

«Мы создали конкурс социальных проектов „Инносоциум“ с целью поддержать развитие в России современных и эффективных технологий социальной коммуникации, и рекламы в том числе, вывести их на новый уровень. Качественные социальные коммуникации способствуют формированию инклюзивной среды, воспитанию в обществе основных человеческих ценностей, и в результате возникает культура социальной ответственности и вовлеченности каждого в достижение общего блага», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс по социальной деятельности Елена Маринина.

«Конкурс, объявленный в рамках „Инносоциума“, поможет выявить лучшие механизмы продвижения различных социальных тематик. В рамках программы поддержки людей с нарушением зрения „Особый взгляд“ объявлена одноименная номинация. Это отличный способ привлечь внимание молодых людей к таким актуальным проблемам, как изоляция людей с ограниченными возможностями. А также узнать мнение современных профессионалов цифрового поколения о лучших способах донесения нужной информации. Привлечение молодежи и студенчества к решению социально значимых проблем дает возможность некоммерческому сектору выйти на принципиально другой уровень развития. Мы верим, что именно молодежь сможет создать качественно новое восприятие благотворительности, как у подрастающего поколения, так и у широкой аудитории», – отметила Мария Красникова, директор благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

«Любому обществу есть над чем работать и куда расти. И важно, чтобы молодежь не просто высказывалась на социально значимые темы, а имела непосредственную возможность участвовать, решать на равных, менять жизнь под себя. В этом плане „Инносоциум“ делает очень правильные шаги в нужном направлении, и я рада быть частью проекта и экспертного совета», – подытожила Наталья Дундина.

Всероссийский конкурс «Инносоциум» направлен на привлечение внимания к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения, поиск новых коммуникационных идей для решения социальных проблем, а также выявление и поощрение талантливых студентов в разработке и реализации коммуникационных социальных проектов. Студентам предлагается разработать свои проекты в трех основных номинациях: «активное долголетие», «инклюзивное общество» и «развитие территорий».

Имена финалистов будут объявлены на Российском инвестиционном форуме (6+) в феврале 2019 года. Победители получат финансирование на реализацию проекта, а также смогут презентовать свои идеи на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге.

Фонд Росконгресс и Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» запустили конкурс «Инносоциум» в сентябре 2018 года.

Заявку на участие можно подать до 28 декабря 2018 года на сайте.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.