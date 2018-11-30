Аэрофлот объявил рождественскую распродажу

30 ноября началась рождественская распродажа авиабилетов на самые популярные направления из Москвы и Санкт-Петербурга.

Стоимость авиабилетов из Москвы по России — от 2 987 рублей, в страны СНГ и Грузию — от 3 536 рублей, в города Европы - от 10 975 рублей.

Тарифы на перелеты из Санкт-Петербурга по российским маршрутам — от 3 937 рублей, в европейские города — от 11415 рублей, в страны Средней Азии — от 9292 рублей. С полным перечнем городов и ценами на перевозку можно ознакомиться на сайте акции.

Период проведения акции с 30 ноября по 12 декабря 2018 года. Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте Аэрофлота, в офисах продаж авиакомпании, а также в офисах агентов на территории РФ и за рубежом. Предоставляется услуга предварительного бронирования через контакт-центр Аэрофлота, которое должно быть оплачено в течение 24 часов, до момента его аннулирования.

Совершить перелет за рубеж и обратно, в пункты СНГ и Грузию и/или обратно по данным авиабилетам возможно с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, между городами России — с 30 ноября по 26 декабря 2018 года. Обратный полет необходимо выполнить по 4 января 2019 года.

Обратная перевозка может начаться не ранее первого воскресенья после даты прилета в пункт назначения или не ранее 3-х дней пребывания, что наступит ранее. Для перевозок между пунктами РФ и перевозок от/до Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана — без ограничений. Бронирование должно быть сделано не ранее 09:00 московского времени 30 ноября 2018 года.

Количество мест ограничено.