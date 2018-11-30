Минтруд проведет эксперимент по снижению бедности в четырех регионах

Министр труда Максим Топилин рассказал, что в Нижегородской и Ивановской областях, Приморье и Кабардино-Балкарии пройдет эксперимент по борьбе с бедностью.

- В этих регионах мы будем отрабатывать технологию выявления нуждающихся семей, чтобы выходить на оказание им адресной помощи на основе социального контракта, - рассказал чиновник. По его словам, деньги на дополнительную помощь должен дать федеральный бюджет.

Как менялось количество бедных в РоссииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эксперимент будет длится весь 2019-й год. С 2021-го наработки Минтруда начнут использовать по всей стране.

Структура бедности в РоссииФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Топилин не уточнил, что конкретно такое «социальный контракт». Подробностями этого проекта неделей ранее поделился с журналистами глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Судя по всему, идея «социального контракта» и предложена его Центром стратегических разработок.

- Нужно вводить социальные контракты, - заявил Кудрин в интервью каналу «Россия 1». - Если у вас в районе, городе — бедные, им нужно предложить минимально оплачиваемые ставки, чтобы не просто дома сидели и получали пособие по безработице. Общественные работы для невысокой квалификации должны быть, путь получают свои 10-15-20 тысяч рублей, все-таки это не просто пособие по безработице.

Портрет среднестатистического бедногоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кудрин даже оценил дополнительные расходы на поддержку бедняков: «Нужно в пределах 10 миллиардов рублей».

Где живут бедныеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Похожим образом с бедностью боролись в США во время Великой депрессии. Тогда государство массово отправило безработных на строительство дорог. Нужно было создать рабочие места и дать людям деньги. Вряд ли с «социальными контрактниками» так же поступят у нас. Вероятно, общественные низкоквалифицированные работы (по формулировке Кудрина) — это уборка мусора и несложное благоустройство. Полезная идея — многие провинциальные города сейчас утопают в мусоре из-за того, что у местных коммунальщиков нет денег на достаточное количество дворников.

Есть ли работа у бедныхФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Остается нюанс: по словам Топилина, 65-70% бедняков — это семьи с детьми. Часто взрослые не работают полноценно, потому что не могут оставить детей одних. Государство могло бы помочь с няней или детским садом без очереди. В противном случае, бедняки даже в эксперименте с социальным контрактом поучаствовать не смогут.

КСТАТИ

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По данным Счетной палаты в 2017 году за чертой бедности оказались 20,3 млн россиян: почти в два раза меньше, чем 18 лет назад, но на треть больше, чем в 2012 году . (Официальный «бедный» - это человек, у которого совокупный семейный доход меньше прожиточного минимума (10 329 руб.) на каждого члена семьи). Последние пять лет армия бедных снова растет - сегодня в ней каждый седьмой житель нашей страны (подробности)