Как живут гектарщики на Дальнем Востоке теперь можно увидеть на YouTube

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала в России 1 июня 2016 года. Она дает право всем жителям страны бесплатно получить землю площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке в собственность или в долгосрочную аренду. По статистике Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», чаще всего на участках люди хотят строить жилые дома – 42% получателей «дальневосточных гектаров». 26% выбрали сельхоздеятельность. Около 12% гектарщиков хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Столько же собираются реализовать проекты в туристической отрасли. Еще 8% получателей планируют заниматься на земле микробизнесом – открыть магазины, кафешки, автозаправки и т.д.

Так в Магаданской области каждый четвертый получатель «дальневосточного гектара» планирует открывать туристический проект. Алексей Вязьмин взял земельный участок для развития парапланерного спортивного клуба рядом с Нюклинской косой. Алесей выбрал площадку с ровной поверхностью, чтобы крыло параплана ни за что не могло зацепиться и порваться.

Дарья Позднякова создала конно-туристический в Камчатском крае.

«Лошади – часть нашей жизни. Мы любим путешествовать на лошадях со своими друзьями. В нашем клубе мы обучаем людей ездить верхом. Выводим их на небольшие маршруты и учим управлять лошадью», - рассказала Дарья, которая в будущем планирует организовать кэмпинг для туристов.

Развитием реакционного туризма заинтересовалась и обладательница сахалинского «дальневосточного гектара» Юлия Янина, построившая туристическую базу в японском стиле. В ее автономный туристический комплекс входят два гостевых дома, кухня, баня и традиционные японские бочки «фурако» для любителей водных процедур на открытом воздухе.

Сельскохозяйственное использование является вторым по популярности видом освоения. Участник программы «Дальневосточный гектар» Андрей Сивоконь организовал крестьянско-фермерское хозяйство в Сахалинской области. На четырех гектарах Андрей и его семья построили ферму и площадку зимнего периода для содержания крупного и мелкого скота, на оставшихся участках Андрей планирует поставить теплицы и создать базу отдыха.

Ведением молочного хозяйства в Хабаровском крае занимается Михаил Утробин, который оформил 5 гектаров на себя и членов своей семьи в Кругликовском сельском поселении в районе имени Лазо. Михаил установил спецтехнику, восстановил мелиорацию, сделал дорогу, две скважины для коровника, построил временный дом и провел свет.

«Программа «Дальневосточный гектар» помогла мне в корне изменить мою судьбу. Только подумать, еще пару лет назад я руководил дальневосточным подразделением федеральной торговой сети. С утра до вечера в офисе – света белого не видел. А сегодня я стою у истоков крупного семейного дела», - говорит Михаил.

Житель Петропавловска-Камчатского Алексей Жучков собирается выращивать зелень, овощи и экзотические фрукты на «дальневосточном гектаре» с помощью инновационной системы отопления – технологий электролиза воды.

«Я хочу показать людям, что альтернативная энергетика делает возможным выращивание даже ананасов, арбузов и винограда на Камчатке. Я не только реализую свой проект, но и хочу поделиться им со всеми», - поделился Алексей Жучков.

Большим спросом на Дальнем Востоке пользуется коллективное освоение. Согласно статистическим данным Агентства, каждый третий гражданин планирует осваивать землю в составе коллектива. Ярким примером коллективного использования земли является история возрождения поселка Кулу в Магаданской области. Юрий Ковальчук с партнерами оформили 5,7 гектаров земли для ведения фермерского хозяйства. На сегодняшний день поголовье скота магаданских фермеров состоит из 20 коров и двух быков, десяти овец, одного барана и ста свиней. Предприниматели обновили птичник, в котором уже более 1200 кур. Параллельно они занимаются растениеводством. В пяти теплицах на 120 квадратных метров выращиваются овощи: томаты, огурцы, редис и зелень.

Кооперация «Дальневосточная слобода» в Хабаровском крае оформила 47 гектаров земли, на которых расположены поле для выращивания сои, свинарник для вьетнамских вислоухих поросят, небольшая пасека и птичья ферма. По словам участника кооперации Константина Малкова, «Дальневосточная слобода» является не только развитием бизнеса, но и местом для собственного удовольствия и отдыха. Для детей есть большой контактный зоопарк, где они знакомятся с животными и привыкают трудиться.

«Для нас же это отдушина, мы делаем все для собственного удовольствия, своими силами и на прибыль пока не рассчитываем»,- отметил Андрей Воротняк, один из владельцев «гектаров» в «Дальневосточной слободе».

«Дальневосточный гектар» зачастую используется для расширения собственного бизнеса. Для этой цели Анна Татаева оформила бесплатный земельный участок для развития хлебопекарни, - строительства склада, в котором планирует хранить муку и другие продукты для производства. «Благодаря программе «Дальневосточный гектар» у нас получилось взять землю рядом с хлебопекарней, что очень удобно», рассказала Анна.«Это отличная возможность для предпринимателей — для тех, кому есть, что строить».

Наиболее распространенным видом освоения земли является жилищное строительство. Семейная пара Погодиных взяли «дальневосточные гектары», чтобы осуществить свою мечту – построить дом в лесу вдали от городской суеты. На земельном участке обладателей «дальневосточных гектаров» посажены плодовые деревья и кустарники: ирга, черная смородина, малина. Супруги планируют выращивать зелень, овощи и создать большой розарий.

«Важно, что законом предусматривается свобода выбора и свобода решения по освоению земельного участка. Можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта», - отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

Напомним, получатели «дальневосточных гектаров» пользуются государственной помощью в реализации своих бизнес-проектов. На сегодняшний день гражданам доступно порядка 35 мер господдержки, среди которых субсидии, гранты и льготное кредитование. За все время реализации программы «Дальневосточный гектар» мерами поддержки воспользовались более 1,5 тысяч граждан на сумму 443 млн рублей. Наиболее востребованы меры поддержки, предоставляемые по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Среди участников программы «Дальневосточный гектар» пользуются спросом такие меры поддержки, как гранты на поддержку создания крестьянских (фермерских) хозяйств, гранты «Начинающий фермер», гранты на развитие семейной животноводческой фермы, субсидии на содержание коров молочных и мясных пород, гранты начинающим предпринимателям, а также единовременная финансовая помощь безработным гражданам при их регистрации в качестве юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств. Для удобства граждан перечень актуальных мер господдержки размещен в открытом доступе на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. Для освоения «дальневосточного гектара» предусмотрены меры господдержки – их перечень размещен на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.