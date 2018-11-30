По правилам мы едем в далекие края

Хорошая новость. Дети больше не сидят год напролет сиднем в классах, детсадовских группах и других помещениях образовательных организаций. Их водят на экскурсии. А еще их туда возят. Бывает, довольно далеко.

Плохая новость. Редкая неделя обходится без сообщений об автоавариях, в которых пострадали дети. При этом в стране достигнуто рекордное снижение детской смертности во время групповых перевозок. Да и статистика говорит о радикальном снижении ДТП с участием школьных и экскурсионных автобусов. Но средства массовой информации работают хорошо: ни одно происшествие, в котором пострадали дети, не остается без их внимания. Это понятно: ни один такой случай никого не оставляет равнодушным.

Лучше всего дела с поездками на экскурсии обстоят в Москве, Московской и Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. К ним быстро подтягивается Калужская область.

Главное - нужно планировать поездки заранее и договариваться с перевозчиками и медучреждениями: они изыщут средства, подскажут, помогут. В первую очередь обратитесь за советом в ГИБДД. А когда найдете...

МИЛЫЕ НАЗОЙЛИВЫЕ ЛЮДИ

Итак, средства передвижения нашлись в соседнем районе - автобусы новые, кресла оборудованы штатными ремнями безопасности, тахограф и навигационная система ГЛОНАСС есть, не говоря уж об опознавательных знаках «Перевозка детей» и «Ограничение скорости», аптечке и огнетушителе, маячке желтого или оранжевого цвета. Водители - опытные с категориями D и без серьезных правонарушений в области ПДД.

Нашелся и медработник, согласившийся посвятить детям выходной.

Далее начинается, собственно, подготовка к поездкам - составление списков детей, заключение договоров с транспортниками и медиками, извещение Госавтоинспекции и прочие организационные хлопоты.

Львиную долю забот берет на себя образовательная организация. Но в каждой группе или классе есть особо трепетные неравнодушные родители. Они во многом помогают преподавателям, эти замечательные люди способны, например, перед поездкой посетить автотранспортное предприятие и посмотреть на автобусы, водителей и заключенный договор. Могут проверить, все ли правильно сделали представители детсада - школы - лицея и так далее.

Да, ГИБДД обращает на групповую перевозку детей особое внимание: разрабатывает регламенты, усиливает контроль, выделяет сопровождение (от 3 автобусов), проводит занятия, в начале каждого учебного года рассылает документы... Да, Министерство просвещения тоже не остается в стороне. Но родителям будет лучше, если они лично убедятся в том, что опасность сведена к минимуму. Волнения перед поездкой окупятся относительным спокойствием в те часы, когда ваш сын или дочь будет в компании заботливых, но все же посторонних людей вдали от дома.

ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Как написано выше, основную часть организационных хлопот до и во время поездки берут на себя педагоги, транспортники и актив родительских комитетов. Но есть вещи, которые должен сделать каждый родитель.

Запастись телефонами сопровождающих и нескольких одноклассников.

Рассказать сопровождающим об особенностях вашего ребенка (чего нельзя есть, какие лекарства и когда принимать). После рассказа вручить бумагу, где будет написано то же самое, но подробнее.

Собрать вещи. Помимо еды, питья, средств гигиены, одежды и зарядного устройства для телефона, положить аптечку, в которой найдутся средства первой помощи (бинт, йод, пластырь, обезболивающее и так далее).

Организаторы наверняка запасутся сигнальными жилетами со светоотражающими элементами, но все равно на всякий случай экипируйте ребенка несколькими световозвращающими элементами на одежде.

Перед поездкой обязательно проведите с ребенком подробный инструктаж о том, как вести себя в автобусе и входя и выходя из него. Все просто: обязательно пристегнуться, не ходить по салону во время движения, не отвлекать водителя за рулем, громко не разговаривать и не кричать, не высовывать голову и руки в окна, при резком торможении упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.

Не выходить без разрешения сопровождающих из автобуса, а выйдя - слушаться их во всем.

! За безопасность, а особенно безопасность детей, отвечает множество людей - профессиональных и очень заинтересованных. Но ради ваших детей перед поездкой сделайте все, чтобы ребенок был готов к поездке.

Полезные адреса

Если вы столкнулись с нарушениями требований безопасности, предъявляемых к транспортному средству и водителю, сообщите в Росавтонадзор: www.rostransnadzor.ru.

Здесь можно скачать буклет, где в доступной форме описаны все правила безопасности перевозки детей.

Подать уведомление на интернет-сайте госавтоинспекции ГИБДД.рф

ТАК И СКАЗАЛИ

Чем строже правила, тем меньше экскурсий

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил ЧЕРНИКОВ:

- За это время при организованной перевозке групп детей ни один ребенок не погиб. Гораздо хуже ситуация, когда взрослые сами перевозят своих детей. В 2017 году погибло 713 детей-пассажиров, то есть 60 процентов от всех погибших детей.

Заместитель председателя общественного совета Минтранса РФ Наталья АГРЕ:

- Ситуация крайне тяжелая, автобусный парк очень старый. Плюс к тому автобусы должны быть оборудованы специальными удерживающими устройствами: ремни, специальные сиденья для детей дошкольного возраста. Проблема в том, что требование есть, но производители будут выпускать такие автобусы только через два года. На это жалуются министерства образования в регионах. Мы фактически подталкиваем родителей к отказу от групповых перевозок в пользу перевозки самостоятельной. Да, организация поездки на экскурсию для группы сегодня непростая задача, которая требует слаженной работы от представителей нескольких организаций. Так же требовательно стоит подходить и к организации поездок небольших групп до 8 человек, которые часто выезжают, к примеру, на спортивные сборы. Но это не значит, что надо идти по пути отказа. Единожды найденный механизм согласованных действий и потом будет работать на благо ребят. Поэтому давайте не бояться, а искать пути, прокладывать маршруты, согласовывать, пристегиваться и ехать. Я уверена, что сегодня ни у кого нет цели лишить детей музея или театра, но есть задача - обеспечить безопасность поездки.

Член Общественной палаты РФ Елена СУТОРМИНА:

- Правила по перевозке детей становятся все строже. Это понятно - речь ведь идет о детях. И цифры радуют: по данным МВД, доля дорожных происшествий при проведении перевозок групп детей автобусами относительно общего количества ДТП с автобусами в 2017 году - 0,35%. Но есть и другая сторона проблемы: автобусов не хватает, перевозчики поднимают цены. По нашим данным, количество экскурсий за год сократилось вдвое, а в некоторых регионах - еще больше. Чтобы решить эту проблему, нужна большая федеральная программа.

ВАЖНО

Сложная ситуация складывается в регионах в связи с введением Федерального закона от 30.10.2018 № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». В Коми министерство образования, науки и молодежной политики республики было вынуждено обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. Образовательные организации республики имеют на балансе свыше двухсот автобусов, которые ежедневно отвозят детей из отдаленных населенных пунктов в школы и обратно домой. Раньше эти автобусы полностью соответствовали правилам организованной перевозки детей, однако новый закон ставит их в безвыходную ситуацию, так как территориальные особенности республики и техническая база большинства учреждений просто не позволяет им соблюсти новые требования. Региональное министерство попросило дать разъяснения касательно лицензирования школьных автобусов с учетом того факта, что в Коми они обеспечивают требование законодательства о предоставлении права на бесплатное основное, начальное, дошкольное и среднее образование.

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