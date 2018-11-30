В ожидании года Свиньи москвичи скупают мини-пигов

По китайскому гороскопу наступающий 2019 — год желтой земляной свиньи. Настоящий бум популярности всего, что связано с поросятами наблюдается в столице. В торговых центрах покупатели сметают с прилавков тематические сувениры. Но керамических и мягких хрюшек по популярности могут переплюнуть живые. Да-да, сегодня в столице спрос на мини-пигов, это карликовая порода домашних поросят, превышает предложение.

- Берут по пять мини-пигов в день. Раньше мы столько в неделю продать не могли. Но это очень правильное решение. Поросята - идеальные домашние питомцы по развитию интеллекта их даже с собаками нельзя сравнить: гораздо умнее. Да и год свиньи скоро, а живые питомцы обязательно принесут удачу, - прорекламировала своих поросят заводчица мини-пигов Светлана Прохорова.

В Москве и Подмосковье есть несколько питомников. Они как будто сговорились: у всех одна цена - 25 тысяч рублей за поросенка. От фотографий крошек глаз не оторвать: милые розовые носики, хвостик завитком и крошечные размеры, едва больше ладони. Но заводчики предупреждают: растут хрюшки очень быстро.

- Средний вес взрослого мини-пига 30 килограмм. Он примерно размером с таксу. Живут они от 10 до 15 лет, - пояснила «КП» заводчица Алла Слатинова. - Но мы своих клиентов, которые сейчас приходят за поросятами, как за новогодними подарками, отговариваем от такого поступка. Заводить любое животное нужно осознанно, а не принимать в дар под елочкой. Боимся, что наших малышей потом начнут на улицу выкидывать. Двоим клиентам уже отказали, они явно к этому, как к новогодней шутке относились. Допрашиваем покупателей с пристрастием. Не знают, чем кормить хрюшек, тогда «до свидания!».

А вот за судьбу мини-пигов Счастье и Радость точно переживать не нужно. Они будут жить в Московском зоопарке. Такой необычный новогодний подарок всем жителям столицы 1 декабря сделает Дед Мороз, тот самый, что из Великого Устюга. По случаю его приезда в состоится грандиозный праздник.

- Увидеть мини-пигов посетители смогут 1 декабря, после этого парочка будет помещена в карантинную зону. Таковы правила для всех новых обитателей. Но уже с 1 января Радость и Счастье станут частью экспозиции. С ними можно будет поиграть и сфотографироваться, - рассказали «КП» в пресс-службе Московского зоопарка.

Мини-пиги станут первыми поросятами в коллекции. Пять лет назад из-за эпидемии африканской чумы свиней все виды этих животных были переданы в зоопарки других стран.

ПОГУЛЯЕМ!

1 декабря в Московский зоопарк из Великого Устюга приедет Дед Мороз. Он откроет волшебную почту и дать старт предновогодним мероприятиям. Начало в 12:00. Сам праздник бесплатный. Нужно будет заплатить только за входной билет в зоопарк. Взрослый: 500 рублей. Детям до 18 лет - бесплатно.

Улица Большая Грузинская, дом 1.

КСТАТИ

Особой популярностью пользуются мини-пиги для новогодних фотосессий. Арендовать хрюшку на час в столице стоит от 2 до 3 тысяч рублей.