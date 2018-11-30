Кто попадется сборной России в отборе к Евро-2020

В воскресение, 2 декабря, сборная России по футболу поймет, как ей жить дальше. В 14:00 (мск) начнется жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020, и команда Станислава Черчесова узнает своих соперников по группе. «КП» объясняет, кого из них стоит боятся.

Чем необычен ЧЕ-2020

Это будет необычный чемпионат Европы. У него нет одного хозяина - матчи финальной стадии Евро-2020 состоятся в 12 городах! Среди них такая экзотика, как Баку, Бильбао, Дублин, Глазго... А заодно и Санкт-Петербург! В Северной столице России состоятся 4 матча финального турнира - три группового этапа, и один четвертьфинал. Но из-за того, что Евро-2020 раскидало по всему континенту, УЕФА не будет освобождать от отбора к нему многочисленных хозяев турнира. Так что все 24 места на нем будут распределены в борьбе.

Что надо сделать, чтобы попасть на Евро-2020?

В ходе жеребьевки определится состав 10 групп (5 групп по 5 команд, плюс 5 групп по 6 команд). Чтобы попасть на ЧЕ-2020 надо занять в этих компаниях первое или второе места. Так УЕФА получит 20 участников. Еще 4 сборных придут из Лиги наций (там команду рубились всю осень). Но это - запасной «черный ход» для неудачников основного отбора. Думать о нем не хочется, сборная России должна проходить основной отбор.

Россия во второй корзине. Что это значит?

Все европейские сборные, в зависимости от своей силы, распределены на 6 корзин. Сборная России - во второй из них. Могли оказаться и в третьей, но мы неплохо осенью играли в Лиге наций. Такая позиция изначально дает неплохие шансы, ведь мы будем одним из двух фаворитов группы, А кроме того, мы точно в отборе не встретимся ни с Германией, ни с Украиной, ни со Швецией.

Кого из фаворитов мы бы хотели?

Состав первой корзины, где собраны сильнейшие команды, неровен. Там есть Франция, Испанияи Бельгия, которым ни кто бы не хотел попасть на зуб. Но одновременно в этой же компании - Польша, не всегда стабильная Хорватия, а так же Швейцария. Поляки - самая сладкий соперник, их желали бы в группу себе абсолютно все.

Кто самый опасный?

Сила группы не всегда определяется фаворитами. Гораздо опаснее для нас будут середняки из 3-й корзины. Боевая Норвегия, техничная и талантливая Сербия, крепкая Словакия и наученная нами же Турция... Наверняка Черчесов будет морщиться, если кто-то из них нам достанется по жребию. Но и в следующей по силе корзине очень крепкие соперники. Румыния, Греция, Венгрия... Это те ребята, которые упрутся у своей штрафной, и попробуй снеси их оборону. А каждая потеря очков чревата нервным финишем.

Состав корзин при жеребьевке отбора Евро-2020

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: БЮР Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фарерские острова

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино

«Группа смерти» для сборной России, вариант «КП»: Франция, Россия, Сербия, Румыния, Македония, Латвия.

«Группа жизни» для сборной России, вариант «КП»: Польша, Россия, Израиль, Эстония, Гибралтар, Сан-Марино.