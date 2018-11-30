Бокс исключают из программы Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о «заморозке» соревнований по боксу на Олимпийских играх в Токио-2020. Такое решение принял исполком организации. Таким образом, один из видов-долгожителей, который на Олимпиадах присутствует с 1904 года, может быть исключен из программы по политическим причинам.

Все дело в президенте Федерации любительского бокса (AIBA). На эту должность в начале ноября был избран предприниматель из Узбекистана Гафур Рахимов. В Москве за него было отдано 86 из 134 голосов. Но дело в том, что Рахимов с 2012 года включен в санкционный список Минфина США. Американцы подозревают, что бизнесмен причастен к организованной преступности.

С самого начала МОК был недоволен кандидатурой Рахимова и грозил исключением бокса из Олимпиады. Обсуждался и другой вариант - проведение боксерского турнира не под эгидой AIBA, а с помощью какой-то другой организации. В серьезность угроз МОК боксеры не поверили. Но Международный олимпийский комитет дал понять, что не шутит.

В Москве решение МОК не одобрили. Российская федерация бокса на выборах поддерживала как раз Рахимова. Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлёв так прокомментировал заявление МОК: «Глупое решение. Но в этом я не вижу ничего страшного. Бокс как был, так и будет. Быстрее МОК развалится, чем бокс уберут из программы Олимпийских игр. Это не надо воспринимать сейчас всерьез. Уверен, что бокс в Токио будет. Мы сделаем все возможное для этого. И нам не помешают никакие решения определенных лиц, которые пытаются мешать развитию бокса и показывают какие-то свои амбиции».