Голосование в конкурсе «Великие имена России» завершится в полночь

На 14.00 последнего дня голосования 4 828 436 граждан приняли участие в выборе имен для аэропортов. На финише конкурса зафиксирована рекордная активность. Прирост голосов за последние сутки составил 1,153 млн., побив вчерашний рекорд (740 тыс.). До конца голосования остаются считанные часы, и россияне спешат принять участие в выборе имен для аэропортов разными способами. Так, через социальную сеть ВКонтакте за последние сутки проголосовали 305,7 тысяч, это в разы больше, чем в предыдущие дни.

Прирост голосов по регионам за последние сутки составил: Пенза – 124,3 тыс. голосов, Минеральные Воды – 123,1 тыс., Хабаровск – 91,6 тыс., Домодедово – 54,4 тыс. голосов, Внуково – 52,3 тыс., Горно-Алтайск – 52 тыс. голосов, Санкт – Петербург – 46,1 тыс., Симферополь – 43,4 тыс., Нижний Новгород – 39,7 тыс., Новосибирск – 38 тыс. голосов.

В трех регионах произошла смена имен-лидеров:

- в Новом Уренгое Иван Губкин обошел Сабита Оруджева. Оба кандидата являются знаковыми фигурами для города, который носит неофициальный статус «газовой столицы России»;

- в Екатеринбурге в лидеры вновь вышел литератор Павел Бажов, опередив промышленника Акинфия Демидова;

- в Красноярске певец Дмитрий Хворостовский обошел художника Василия Сурикова.

Примечательно также, что в Калининграде, где лидирует императрица Елизавета Петровна, ее недавний конкурент за первое место философ Иммануил Кант переместился на третье место, а на вторую позицию вышел маршал Александр Василевский. Вокруг Канта развернулась одна из самых острых дискуссий конкурса. Напомним, что его кандидатура для присвоения аэропорту Храброво была предложена жителями Калининграда и затем вошла в шорт-лист конкурса по итогам соцопросов. Оппоненты идеи считают, что у Канта нет прав на включение в «Великие имена России», а присвоение его имени аэропорту Калининграда будет означать «германизацию» культурно-исторического бренда территории.

На пике находится противостояние Пензы и Минеральных Вод за имя Михаила Лермонтова. В обоих регионах кандидат стремительно набирает голоса, очевидно, что прирост обеспечивают не только местные жители, но и сторонние «болельщики». На данный момент в Минеральных Водах за поэта отдано 252 тысячи голосов, что составляет 87% от общего числа проголосовавших, в Пензе – 247 тысяч голосов, что составляет 84% от проголосовавших.

Благодаря Лермонтоу, Пенза и Минеральные Воды стали абсолютными чемпионами конкурса по общему числу набранных голосов, обогнав Симферополь. Текущий рейтинг городов/аэропортов по активности голосования выглядит следующим образом: Пенза – 293,8 тыс. голосов, Минеральные воды – 290,6 тыс., Симферополь – 255,3 тыс. голосов.

Следует подчеркнуть, что это лишь предварительные итоги. Окончательные результаты финального тура станут известны 4 декабря. Их подведут после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет конкурса из всех регионов проекта.