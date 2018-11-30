2018-11-30T19:16:34+03:00
Политика

Московский омбудсмен: здоровью украинских моряков ничего не угрожает

Раненых поместили в палаты больницы "Матросской тишины", а их сослуживцев в камеры "Лефортово"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Как стало известно "КП" моряков содержат в разных камерах, чтобы избежать их общения во время следствияКак стало известно "КП" моряков содержат в разных камерах, чтобы избежать их общения во время следствияФото: REUTERS
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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала "Комсомолке" об условиях содержания украинских моряков.

- Мой сотрудник посетил их. Троих раненых моряков поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Каждый находится в своем боксе. Двое ранены в ноги, один в руку. Чувствуют себя нормально, жалоб у них нет. Ничто не угрожает их здоровью. Получают медицинскую помощь в полном объеме, все медикаменты необходимые в наличии. Больных навещу в понедельник или во вторник, — рассказала Потяева.

- Остальные где и как?

- 21 человек в камерах "Лефортово". У них сейчас 10-дневный карантин. Как только будет возможность, я к ним тоже заеду. Возможно уже во вторник я посещу их всех.

Как стало известно "КП" моряков содержат в разных камерах, чтобы избежать их общения во время следствия.

Ранее сообщалось, что ранения в ноги моряки получили фрагментами обшивки корабля.

Кстати, как стало известно "Комсомолке", сейчас в следственных изоляторах и колониях России содержатся 27 000 иностранных граждан, которые подозреваются или уже осуждены за различные преступления. Первое место по численности занимают граждане Таджикистана, на втором месте - граждане Узбекистана и на третьем - приезжие с территории Украины.

В местах лишения свободы иностранцы активно осваивают новые профессии. Они обшивают себя и своих охранников, делают матрасы и подушки, рабочую спецодежду, костюмы для охотников и рыбаков, ремонтируют автомобили, производят свинину, говядину, мясо кролика, птицу и выращивают сельхозкультуры.

Так, например, в "Зимнем саду" исправительной колонии № 47 ГУФСИН России по Свердловской области начали расти бананы и лимоны. Осужденные рассчитывают, что к Новому 2019 году плоды дозреют и попадут на праздничные столы.

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