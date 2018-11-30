В Международный день благотворительности компании помогли детям с врождёнными пороками сердца

За 16 лет работы Фонд «Детские сердца» организовал массу необычных акций и мероприятий для привлечения людей к благотворительности. Не стал исключением и Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник 27 ноября 2018 года. В этот день в специальных акциях приняли участие салон красоты, книжное издательство и банк.

Один из столичных салонов красоты объявил "Кудрявый день для кудрявых людей" и перечислил половину всех вырученных средств 27 ноября на помощь детям с врождёнными пороками сердца.

Почему именно кудри?

«Я знаю всё про благотворительность и про кудри, - пояснила бессменный директор фонда «Детские сердца» Катя Бермант. - Мою семью всегда называли "кудрявой семьей", потому что мы все ходили с копной на голове».

Мою семью всегда называли "кудрявой семьей", говорит Катя БермантФото: Из личного архива

Проект с удовольствием поддержали известные кудрявые люди, среди них актриса и певица Мириам Сехон, журналист и curly-блогер Александра Шевелёва.

"Мне близка идея, что благотворительность не обязательно требует сверхусилий и сверхдоходов, а люди, которые ей занимаются – недосягаемые герои, - рассказывает Александра. - Помогать может каждый, не отрываясь от своих повседневных занятий и привычек: например, сходив в парикмахерскую в «Кудрявый день», вы поможете детям. Такую благотворительность надо популяризировать"

Александра Шевелёва уверена, что помогать может каждый, не отрываясь от своих повседневных занятий и привычек Фото предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

Пока в салоне Love Story наводили красоту обладателям кудрявых шевелюр, в головном офисе банка «Открытие» организовали благотворительную фотосессию для своих сотрудников. Служащие компании подписывались на постоянный платёж на сайте фонда «Детские сердца» и получали возможность почувствовать себя звездой под прицелом фотокамер. Для многих менеджеров это был первый опыт фотосъёмки с использованием профессионального студийного освещения.

Сотрудник банка Алина Баширова поддержала акцию "Кудрявый день для кудрявых людей" Фото Александра Сорина, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

Глядя на свою живую, искреннюю фотографию, новые друзья фонда будут вспоминать, что прямо сейчас их небольшое постоянное пожертвование спасает жизнь ребёнка.

"Помогать можно небольшими деньгами, но ПОСТОЯННО! Мы придаём излишнее значение огромным суммам, большим делам, долгосрочным целям, - говорит Катя Бермант. – А ведь наша жизнь состоит из маленьких решений, которые мы принимаем ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Маленькое решение – помогать ежемесячно, оформив постоянное пожертвование, может стать спасением для сотен детей с врождённым пороком сердца»

Актриса Мириам Сехон - постоянный друг фонда фото Анастасия Иванова, предоставлено пресс-службой фонда "Детские сердца"

Постоянные пожертвования позволят фонду планировать работу. Не давить на жалость, призывая к срочному сбору на конкретного ребёнка, но помогать в рабочем режиме. Да, грустные и срочные истории не закончатся. Однако если благотворительность в нашей стране станет обычным делом для каждого жителя России, фонды в любой момент смогут оказывать необходимую помощь всем нуждающимся.

Поддерживая призыв помогать постоянно, без ущерба для семейного бюджета, к щедрому вторнику присоединилось издательство «Розовый жираф». Они объявили «Год Детских Сердец» - 20 рублей с каждой проданной книги «Очень Голодная Гусеница» Эрика Карла будет перечислено в фонд «Детские сердца».

У Эрика Карла, знаменитого американского детского художника и писателя, много прекрасных книг, но самая известная — «Очень голодная гусеница». В этой удивительной книжке около 20 страниц и не больше 200 слов. 200 слов, которые родители читают вслух своим малышам на двадцати четырех языках уже в течение пятидесяти лет.

Приобрести книжку можно будет на стенде издательства на ярмарке Non/fiction до 3 декабря в Москве, а также в интернет-магазинах по всей России.

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд «Детские сердца» с 2002 года занимается адресным сбором средств на оплату кардиохирургического лечения детям с врождёнными пороками сердца. За 16 лет спасено 3 534 детей и собрано более 890 млн. рублей. Помочь детям можно прямо сейчас.