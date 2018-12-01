Почем тефтели для депутатов: "Комсомолка" посчитала "индекс столовой" Госдумы

«КП» посчитала, на сколько вырос средний чек на обед для наших парламентариев за те два года, что они исполняют свои обязанности, и сравнила с официальными данными Росстата.

Отобедав на 253 рубля в столовой Госдумы и опубликовав меню, депутат Александр Хинштейн волей-неволей спровоцировал новую волну споров в соцсетях. Кто-то вполне резонно замечал, что цены в депутатской столовке вполне себе на уровне, что примерно такие же деньги пришлось бы отвалить за комплекс в близлежащей кафешке и что слухи о невиданной дешевизне порций в Госдуме - всего лишь миф. Другие яростно напирали на то, что депутаты страшно далеки от народа и, обсуждая отчеты Росстата об инфляции, в упор не замечают, как на самом деле подорожали продукты питания.

А действительно - как же изменились реальные цены при нынешней Госдуме VII созыва, которая была избрана два года назад - 18 сентября 2016 года? За ответом мы отправились в ту самую столовую российского парламента, чтобы по меню составить своеобразный «индекс Госдумы».

…На пресловутое меню натыкаешься, едва входишь в столовую. Интерес к нему со стороны случайных посетителей Госдумы весьма высок - многие хотят щелкнуть прайс на свои телефоны.

- У нас нельзя фотографировать меню! Распоряжение начальства! - тотчас прибегают сотрудники столовой.

Неужели засекретили? Но разве ж такое утаишь!

- Депутатам можно, а мне нет? - качает права мальчуган, попавший в Госдуму со школьной экскурсией. А потом и вовсе победно уносит с собой чек, в котором пропечатаны блюда и «секретные» цены на них.

«КП» посчитала, на сколько вырос средний чек на обед для наших парламентариев за те два года, что они исполняют свои обязанности, и сравнила с официальными данными РосстатаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Отстояв очередь из депутатов, их помощников и сотрудников аппарата, беру обед из салата, рассольника, тефтелей с пюрешкой, киселя и кусочка хлеба. Однако 318 рублей! Хотя и вкусно (спасибо поварам!). Вооружившись аналогичным меню от декабря 2016 года, пересчитываю: тот же комплекс два года назад обошелся бы мне в 274 рубля. Плюс 16,06%! Хотя по официальной статистике, стоимость условного набора продуктов питания в Москве за то же время выросла на 6,07%, а двухлетняя инфляция составила 5,9%.

По той же методике мы посчитали, как менялись цены на одни и те же блюда в течение работы Госдумы этого созыва (см. таблицу 1), и вывели среднее изменение.

Получается, не правы те, кто говорит, что рост цен депутатов не касается и что у них далеко не народный прайс на блюда! Другое дело - доходы, которые позволяют избранникам не замечать разницу в 100 рублей: на свою ежемесячную зарплату (см. таблицу 2) парламентарий может приобрести в 9,3 раза больше обедов, чем среднестатистический представитель электората. Но это уже другой дискуссионный вопрос...

Так выросла стоимость блюд в столовой госдумыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Александр СТАРОВОЙТОВ, член Комитета Госдумы по транспорту и строительству:

Меньше чем на 400 рублей поесть не получалось

- Бываю в столовой, но крайне редко - много заседаний, которые поздно заканчиваются. Когда же попадаю, за изменением цен особо не слежу - трудно сориентироваться, сколько месяц назад та же капуста стоила, тем более что каждый раз заказываю что-то разное. Завидую господину Хинштейну - наверное, он находится на какой-то диете, но мне, взрослому стокилограммовому мужчине, дешевле чем на 400 рублей поесть там никогда не получалось. И говорить, что это дешево, нельзя, учитывая, что в Москве, и даже в центре, есть масса заведений, где бизнес-ланч с бОльшими порциями стоит меньше. Поэтому когда начинают кричать, что депутаты шикуют, сходите сначала в нашу столовую. Для тех, кто возмущается нашими ценами, готов лично пригласить в Госдуму на экскурсию, а потом по заведениям Москвы, чтобы было с чем сравнить.