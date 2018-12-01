Обучение дома: ребенку комфортно - семье разорение?

По закону ученики имеют право не ходить в школу, а получать знания дома. Для этого не нужны какие-то медицинские показатели. Достаточно желания родителей.

Технически перейти на домашнее обучение совсем несложно. Нужно написать заявление в Департамент образования и в школу, в которой учился ребенок. Или в ближайшую к месту жительства ребенка - если он будущий первоклассник. Отказать не имеют права. Если речь не о первокласснике, то в течение недели школа должна выдать родителям личное дело и медкарту ребенка.

Школу посещать все равно придется, но редко - только чтобы пройти аттестацию по всем предметам. По итогам аттестации ребенка переводят в следующий класс.

Мама, стань учителем

Сейчас старшей дочери Марии уже 16 лет. Первый год девочка учится в обычной школе. До этого 9 классов прошла, сидя дома.

Мария рассказывает, что они с мужем с самого начала не планировали отдавать ребенка в обычный класс. Мария не работает, и муж - программист-фрилансер - тоже всегда дома.

Репетиторов дочери решили не нанимать, а обойтись своими силами. Мария по профессии, правда, не педагог, а ювелир, но выручали методички. В них расписан каждый урок, есть задания и ответы. И так по всем предметам и по всем классам.

Мария решила, что лучше проходить по одному предмету в день: например, в понедельник несколько занятий по математике, во вторник - по русскому и т. д.

- Так ребенок погружается в один предмет и легче усваивает материал, - поясняет она.

Когда дочка была в 8-м классе, в семье родился ребенок, а еще началась химия, которую никто не понимал. По соседству жил студент химфака, он приходил раз в месяц и все объяснял. Это был единственный репетитор за все время учебы.

Учебники заказывали по интернету летом (в это время года были скидки). В младших классах это стоило около 2 тыс. руб., в старших - примерно 7 тыс. Учеба обходилась не дороже, чем в школе. Ведь дома не надо ни формы, ни денег на завтраки с обедами, ни расходов на праздники и подарки учителям.

В старшие классы Олю тем не менее решили отдать в обычную школу - слишком много разных предметов. Но, как считают родители, домашнее обучение свою задачу выполнило. Девочка полюбила учиться, делает это с удовольствием и учится хорошо.

Уроки на расстоянии

В интернете есть много онлайн-школ. Там преподают учителя-предметники. Их можно слушать в любое удобное время. Некоторые уроки родители слушают вместе со своими детьми.

Сын Маргариты - спортсмен. У него тренировки ежедневно по несколько часов. Если ходить в школу, с занятиями спортом будут проблемы. Поэтому и решили учиться по интернету.

Цены на онлайн-курсы разные. Маргарита платит 800 руб. в месяц. Это самая простая программа - только слушать уроки. Есть более продвинутые варианты. С возможностью для ученика пообщаться с учителем в чате, с так называемыми наставниками - они на вопросы ответят и с «домашкой» помогут. С наставниками цена повышается до 4 - 5 тыс. в месяц для младших и средних классов и до 20 тыс. для одиннадцатиклассников.

Семейные курсы

Елене пришлось забрать ребенка из частной школы из-за конфликта с учителем, который ударил четвероклассницу. Елена работала психологом, и они с единомышленниками (мамами еще двух детей-ровесников) создали свою семейную центр-школу. Ну, не совсем школу. Там не было директора, завуча, множества учителей, охранников. Просто три раза в неделю проводили уроки для своих детей. Учителями были сами родители и приглашенные репетиторы. Обучение каждого ребенка выходило примерно в 20 тыс. руб. в месяц.

- Сначала было очень тяжело. Зато впервые я стала понимать, что происходит с дочкой. Ведь раньше я не знала, чему ее учат в школе, чем занята ее голова, - говорит Елена.

Потом центр закрыли, и дети вернулись в обычные школы. Тем не менее у них все складывается более-менее удачно.

Репетиторы помогут

Самый простой путь домашнего обучения для занятых родителей - нанять репетиторов по каждому предмету. Те и уроки проведут, и домашнюю работу проверят.

Вот только вылетает это в копеечку. В среднем в Москве придется заплатить 100 - 200 тыс. в месяц.

КСТАТИ

Компромиссный вариант - маленькие частные школы. Они хороши тем, что в классе обычно учится всего несколько человек, есть продленка, кружки с секциями и 4-разовое питание. Ребенок приходит домой с выученными уроками после 6 вечера. Столичные школы обойдутся как минимум в 35 тыс. руб. в месяц. Это гораздо дешевле, чем заниматься с репетиторами. Но для небольших городов такой вариант не подойдет, потому что там подобных школ почти нет.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Не все могут учиться сами»

Основатель первого интернет-университета Интуит.ру Анатолий ШКРЕД:

- Школа - это не только образование, но и социализация. В ее стенах проходит значительная часть воспитательного процесса. Если вычеркнуть школу из жизни ребенка, то потом у него могут быть проблемы с общением и его знания окажутся невостребованными.

Типичная форма домашнего обучения сейчас - это когда ученик смотрит урок в записи. Он не может сразу же задать вопрос. В итоге у ребенка может возникнуть неуверенность в себе: то ли он понял. К тому же, по оценкам психологов, только 5 - 7% людей способны к самообразованию. Так что учиться дома ребенок должен только с родителями.