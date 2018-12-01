2018-12-01T14:29:05+03:00
Общество

Волонтеры пройдут обучение, чтобы помогать на дому людям с болезнью Стивена Хокинга

Родным пациентов очень нужна помощь и поддержка. Людям приходится бросать работу, чтобы ухаживать за близкими, оказавшимися прикованными к постели
Ольга БОРСКАЯ
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При БАС человек постепенно лишается возможности двигаться, говорить, глотать, дышать Фото: фонд "Живи сейчас"При БАС человек постепенно лишается возможности двигаться, говорить, глотать, дышать Фото: фонд "Живи сейчас"
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БАС или боковой амиотрофический склероз - одна из самых загадочных болезней 21 века. Лекарства от нее нет. Просто абсолютно здоровый человек в какой-то момент начинает терять контроль над своим телом. Отказывают ноги, руки, потом человек лишается возможностей говорить, глотать и дышать... С этой болезнью много лет боролся гениальный ученый Стивен Хокинг - и она в конце концов победила.

В России людям с БАС помогает фонд "Живи сейчас". Он был создан в 2015 году по инициативе пациентов и их родных. Сейчас фонд поддерживает работу двух медико-социальных служб в Москве и Санкт-Петербурге.

Но уход пациентам с БАС нужен 24 часа в сутки. Людям приходится бросать работу, чтобы ухаживать за близким человеком, который оказался прикован и постели.

- БАС — это всегда неожиданность и потрясение не только для самого болеющего, но и для его близких. Из-за неизлечимой болезни люди уходят с работы, теряют привычный круг общения, часто впадают в депрессивные состояния, а по мере того, как заболевание прогрессирует, они нуждаются в эмоционально-психологической и бытовой помощи, - говорит координатор волонтеров фонда «Живи сейчас» Ксения Назарова. - Чтобы, несмотря на болезнь, наши подопечные и их семьи сохраняли по возможности то качество жизни, к которому они привыкли, нужны специально обученные волонтеры.

Поэтому фонд «Живи сейчас» запускает специальную Школу для волонтеров, которые смогут ухаживать на дому за пациентами с БАС.

На занятиях опытные психологи, координаторы и люди, лично столкнувшиеся с БАС, расскажут волонтерам об особенностях заболевания, а также объяснят, в каких случаях и как может помочь волонтер. После обучения волонтеры станут постоянными помощниками в семьях людей с БАС, которых они будут посещать несколько раз в месяц.

Людям с БАС и их родным очень нужна помощь и поддержка Фото: фонд «Живи сейчас»

Людям с БАС и их родным очень нужна помощь и поддержка Фото: фонд «Живи сейчас»

ВАЖНО

Как присоединиться

В 2018 году школа волонтеров-визиторов пройдет 15-16 декабря в Москве. Обучение будет проходить в течение двух дней. Оставить заявку на обучение может любой желающий на специальной странице.

Поддержать фонд «Живи сейчас» можно, оформив регулярное пожертвование на специальной странице, или отправив СМС «БАС 300» на короткий номер 3443.

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