Украина ищет «зеркало» для ответных мер против России после своей провокации в Керченском проливе

После пленения украинских экипажей вместе с их плавсредствами на Украине задумались о том, чем они могут насолить России в ответ на устроенную Киевом провокацию в Керченском проливе. Причем, речь, по словам украинских чиновников идет о «зеркальном ответе».

- Принимается решение о проведении соответствующих зеркальных действий в ответ на действия российского агрессора, - заявил журналистам руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов. Но какие-либо детали этот персонаж с фамилией, неоднократно обыгранных в советских комедиях, не раскрыл.

Ну, а поскольку по теме выступают представители самых разных ведомств, то и рецепты они предлагают различные. Танкист-адмирал командующий ВМСУ Игорь Воронченко предложил закрыть пролив Босфор для прохода российских кораблей и судов. Босфор, правда, принадлежит Турции, но Воронченко это смутило только на минуту-другую.

- Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права, - уточнил он, выступая на проходящей в Киеве на II Международной конференции по вопросам морской безопасности.

И вызвал шквал критики в свой адрес на самой Украине, сводящейся к тому, что танкисту никогда не стать адмиралом, и лучше сидеть помалкивать о вещах, в которых ничего не понимаешь. В общем, «броня крепка, и танки наши – танки». Украинский политолог Александр Семченко был еще категоричнее.

- Если Воронченко говорил такое, то тут нужны не комментарии политологов, а помощь психиатра, - заявил он и диагностировал. - Надо спасать члена общества, адмирала из него уже не получится, но хотя бы перестанет гадить под себя.

«Обилие идей», как всегда, оккупировало голову министра иностранных дел Украины Павло Климкина.

- Одна из идей, о которым мы говорим — не пускать российские суда, которые идут из Азовского или Черного моря, в некоторые порты, или пускать не все. И ограничить все возможные контакты, которые в принципе возможны, - объявил в эфире украинского телеканала «Интер» и задумчиво добавил. - Есть много идей.

Но больше не добавил ни одной. Может, иссяк, а, возможно, вспомнил, как недавно Украина задержала с грузом металла как бы российский корабль, шедший в Европу, а спустя несколько дней отпустила его с глубокими извинениями. Потому что груз уже принадлежал европейской компании (груз перешел в собственность сразу после оплаты, которую произвели, как только судно отошло от портового причала), судно шло под флагом третьей страны, а судовладельцем оказалась компания из Голландии. И где гарантии, что такого не повторится впредь? Формально ведь, ходящее под «удобным» флагом судно российским не является. К тому же, Россия здесь действительно может «отзеркалить», наглухо перекрыв Керченский пролив и посадив Бердянск и Мариуполь, а вместе с ними и жаждущий валютной выручки Киев на «голодную диету».

Еще одну идею подал из США бывший посол этой страны на Украине Джон Хербст. Он предложил запретить российским кораблям, вышедшим из Азовского моря, заход в порты Европы. Характерно, что это предложение он зафиксировал в своем докладе, презентованном ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ (!) до инцидента в Керченском проливе.

О! Как говорится, янки дудль и полный бубль гум, вернее бабл гам, если произносить по-русски. Этот янки знает толк в бабл гаме! Европе опять предложено высечь себя самой. Ведь, если посмотреть на цифры, то выяснится, что после введения санкций товарооборот Европы с Россией уменьшается, а вот России и США, наоборот, растет.

Между тем, если действительно задаться вопросом, чем Украина может «зеркально» ответить на свою провокацию против России, то вывод напрашивается очень простой. Вывести свои корабли на рейд в Одессе (за неимением кораблей ЧФ ВМФ РФ, который вряд ли туда пойдет) и открыть кингстоны. Самоутопиться, так сказать. Несомненно, героически. И под пение гимна. Не дожидаясь, пока их утопит флот «страны-агрессора». И опять же, команда сможет спастись на подручных средствах и не попадет в плен. Чем не зеркальный ответ?

Вот жаль, на своей «базе» в Бердянске у Украины это сделать не получится. Море мелкое. Там даже у катеров типа «Гюрза» клотик останется торчать над волнами.

Придется все плавсредства из Азовского моря в Одессу возвращать. Через Керченский пролив. А мы, конечно же, пропустим. Благое дело ведь. Если разрешения оформят как положено.

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