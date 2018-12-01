2018-12-01T21:18:59+03:00
В мире

Дочь Дональда Трампа закрутила роман с миллиардером из Нигерии

Говорят, президент США, который терпеть не может иммигрантов, остался доволен ухажером 25-летней Тиффани
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тиффани Трамп родилась в браке Дональда с актрисой и телеведущей Марлой Мейплз.Тиффани Трамп родилась в браке Дональда с актрисой и телеведущей Марлой Мейплз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Младшая дочь Дональда Трампа встречается с богачом из Нигерии: 25-летняя Тиффани закрутила роман с миллиардером Майклом Буглосом. Пару впервые заметили и даже сфотографировали вместе в сентябре на Неделе моды в Нью-Йорке. Однако тогда никто не обратил внимание на молодого человека, сидящего во время показа рядом с Тиффани. Дочь президента США не афишировала новые отношения – она лишь недавно рассталась с предыдущим бойфрендом, сыном влиятельного нью-йоркского юриста. Однако теперь у нее и Буглоса, похоже, все серьезно, сообщает нью-йоркское издание Page Six.

Тиффани и Майкл познакомились летом во время отдыха в Греции – поговаривают, что их познакомила еще одна светская бездельница, актриса Линдси Лохан. Майкл вырос в столице Нигерии Лагосе, но сейчас постоянно живет в Лондоне. Его семья владеет компанией Boulos Enterprises, которая занимается строительством, продажей автомобилей и розничной торговлей.

Майкла и Тиффани впервые заметили и сфотографировали вместе в сентябре на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото: EAST NEWS

Майкла и Тиффани впервые заметили и сфотографировали вместе в сентябре на Неделе моды в Нью-Йорке.Фото: EAST NEWS

Тиффани уже представила нового кавалера своей семье: Майкл получил приглашение присоединиться к Трампам во время праздничного ужина на День Благодарения. Говорят, Дональд Трамп, обычно нелестно отзывающийся об иммигрантах, остался под приятным впечатлением от общения с бойфрендом дочери.

- Она познакомила его со своей семьей, и он проявил себя как очень интеллигентный и умный молодой человек, - сообщил источник из окружения пары. – О нелицеприятных высказываниях президента по поводу африканских стран речь за столом не заходила.

tiffanytrumptiffanytrump
Happy Birthday dad @realdonaldtrump. I love you!
76681 отметок «Нравится»5880 комментариевInstagram

Напомним, в декабре 2017 года американские СМИ рассказали, что Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, жестко высказался по поводу того, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии. По словам журналистов, президент не стеснялся в выражениях и говорил об этих странах очень пренебрежительно. Например, назвал Нигерию и Гаити «вонючими дырами».

Тиффани Трамп родилась в браке Дональда с актрисой и телеведущей Марлой Мейплз. Пара была жената шесть лет – с 1993 по 1999 годы. Марла увела миллиардера у его предыдущей жены Иваны. Несмотря на этот факт, Тиффани и ее старшая сестра Иванка, дочь Иваны, сейчас отлично ладят друг с другом.

tiffanytrumptiffanytrump
.
41264 отметок «Нравится»1578 комментариевInstagram

Наследница президента закончила Пенсильванский университет, однако делать юридическую или карьеру пока не спешит. В США ее знают как светскую львицу и звезду Инстаграма, и ничем другим Тиффани не занята. В отличие от Иванки, часто сопровождающей отца на различных мероприятиях, младшая дочь Трампа старается держаться подальше от политики и просто живет в свое удовольствие.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Режиссер, снимавший фильм о Браудере, Андрей Некрасов: Человек, придумавший санкционный акт Магнитского — антироссийский расист!
На вопросы «КП» отвечает автор самого громкого расследования по делу, которое привело к началу русофобской кампании на Западе [видео]
Новости 24
Лидеры стран G20 договорились реформировать ВТО
Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура в связи со смертью Джорджа Буша-старшего
Эрдоган предложил Путину провести еще один саммит по ситуации в сирийском Идлибе
Песков подтвердил, что между Путиным и Трампом на саммите G20 состоялся короткий контакт
Трамп отменил пресс-конференцию на саммите в Аргентине из-за смерти Джорджа Буша-старшего
Ушаков: Контакты России и США на саммите G20 состоялись, несмотря на отмену встречи президентов
В правительстве ФРГ назвали темы, которые Путин и Меркель обсуждали в Аргентине
СБУ пригласила на допрос священнослужителей УПЦ в Ровенской области
Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты неизвестный блестящий предмет
Группа «Аквариум» Бориса Гребенщикова перенесла тур по Украине
Автобиографическая книга Мишель Обамы возглавила рейтинги бестселлеров
Глава МИД ФРГ: Отказ Европы от «Северного потока-2» никому не принесет выгоды
Джефф Монсон планирует завершить спортивную карьеру в следующем году
Путин позавтракал с Меркель на саммите G20
Путин выразил глубокие соболезнования сыну Джорджа Буша-старшего
В Китае установили размер вознаграждения за доносы о нелегальном контенте
В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя прямо в полете
Полиция задержала 60 протестующих в Париже