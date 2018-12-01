Дочь Дональда Трампа закрутила роман с миллиардером из Нигерии

Младшая дочь Дональда Трампа встречается с богачом из Нигерии: 25-летняя Тиффани закрутила роман с миллиардером Майклом Буглосом. Пару впервые заметили и даже сфотографировали вместе в сентябре на Неделе моды в Нью-Йорке. Однако тогда никто не обратил внимание на молодого человека, сидящего во время показа рядом с Тиффани. Дочь президента США не афишировала новые отношения – она лишь недавно рассталась с предыдущим бойфрендом, сыном влиятельного нью-йоркского юриста. Однако теперь у нее и Буглоса, похоже, все серьезно, сообщает нью-йоркское издание Page Six.

Тиффани и Майкл познакомились летом во время отдыха в Греции – поговаривают, что их познакомила еще одна светская бездельница, актриса Линдси Лохан. Майкл вырос в столице Нигерии Лагосе, но сейчас постоянно живет в Лондоне. Его семья владеет компанией Boulos Enterprises, которая занимается строительством, продажей автомобилей и розничной торговлей.

Майкла и Тиффани впервые заметили и сфотографировали вместе в сентябре на Неделе моды в Нью-Йорке.Фото: EAST NEWS

Тиффани уже представила нового кавалера своей семье: Майкл получил приглашение присоединиться к Трампам во время праздничного ужина на День Благодарения. Говорят, Дональд Трамп, обычно нелестно отзывающийся об иммигрантах, остался под приятным впечатлением от общения с бойфрендом дочери.

- Она познакомила его со своей семьей, и он проявил себя как очень интеллигентный и умный молодой человек, - сообщил источник из окружения пары. – О нелицеприятных высказываниях президента по поводу африканских стран речь за столом не заходила.

tiffanytrump Happy Birthday dad @realdonaldtrump. I love you!

Напомним, в декабре 2017 года американские СМИ рассказали, что Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, жестко высказался по поводу того, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии. По словам журналистов, президент не стеснялся в выражениях и говорил об этих странах очень пренебрежительно. Например, назвал Нигерию и Гаити «вонючими дырами».

Тиффани Трамп родилась в браке Дональда с актрисой и телеведущей Марлой Мейплз. Пара была жената шесть лет – с 1993 по 1999 годы. Марла увела миллиардера у его предыдущей жены Иваны. Несмотря на этот факт, Тиффани и ее старшая сестра Иванка, дочь Иваны, сейчас отлично ладят друг с другом.

Наследница президента закончила Пенсильванский университет, однако делать юридическую или карьеру пока не спешит. В США ее знают как светскую львицу и звезду Инстаграма, и ничем другим Тиффани не занята. В отличие от Иванки, часто сопровождающей отца на различных мероприятиях, младшая дочь Трампа старается держаться подальше от политики и просто живет в свое удовольствие.