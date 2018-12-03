«Ей нужен был человек, который бы ее любил». Как Наташа из интерната переехала в Домик

Мир девятилетней Наташи – небольшой и расплывчатый. Она с трудом видит и очень плохо слышит, да и ходить начала только в 7 лет. Раньше ее мир был еще теснее и почти полностью состоял из детской кроватки в отделении для самых тяжелых детей в государственном интернате. Три с половиной года назад, весной 2015 года, Наташа переехала в негосударственный Свято-Софийский социальный дом – Домик, как его все называют. Мир остался все таким же расплывчатым и тихим, но стал шире. Оказалось, что где-то рядом с Наташей есть узорчатые кленовые листья, запах хвои, пушистая собачья шерсть, велосипед (в Домике есть специальный «прицеп», чтобы безопасно катать детей), а еще в этом мире хохочут, обнимают и пускают мыльные пузыри.

Домик появился, когда сестры милосердия и добровольцы православной службы «Милосердие», заботившиеся о детях-инвалидах в одном из отделений интерната, решили изменить судьбу хотя бы тех 22 детей, которым они помогали. Они хотели не переделать систему, но спасти из нее хотя бы этих, любимых и родных, детей. Интернат, в котором жила Наташа, был одним из лучших в Москве, но здесь, как и в других, на 30 детей приходилось трое взрослых. Дети не ходили в школу, некому было думать об их развитии – успеть бы всех покормить да поменять подгузник. Сейчас условия стали лучше, в интернатах запретили комплектовать большие группы, и теперь на 8 детей приходится 1 воспитатель и 1 нянечка. Но на момент, когда здесь жила Наташа, все было совсем не так.

В Свято-Софийском социальном доме живут 22 ребенка Фото: пресс-служба Православной службы помощи «Милосердие»

Воспитатель Наташи в Домике Варвара Заруба рассказывает, что никто не знает точно, насколько сильны у Наташи были нарушения интеллекта, когда она родилась. С практически глухим и слепым ребенком почти никто не общался, поэтому сейчас уже и не поймешь, где ментальные нарушения, а где просто упущено время для развития.

«Когда Наташа только приехала к нам, она знала только один способ позвать взрослого – кричать, – говорит Варвара. – Наташа кричала долго, громко и пронзительно. Она кричала, если ей не нравилась еда за обедом, кричала, если хотела гулять, и если не хотела гулять – тоже кричала. При этом потребность в любви у Наташи сильней, чем у других детей Домика. Она готова была схватить любого взрослого – даже случайного прохожего, держать и никогда не отпускать».

Наташе нужен был человек, который бы ее любил. Дети развиваются ради взрослых – если вы попросите абсолютно любого сотрудника Домика рассказать о его работе, он непременно скажет эту фразу. Теперь у Наташи есть Варя – «личный взрослый», лучший друг, человек, который дает Наташе уверенность, что она дома. Еще у Наташи есть Тоня – друг и соратник. У Тони еще более серьезные нарушения, чем у Наташи, она не ходит, а только полулежит в коляске, но девочки общаются – хотя и не произносят ни слова. Есть воспитатель Вика, которая 4 раза в неделю сопровождает Наташу в школу, и волонтер Оксана, которая каждую неделю возит ее кататься на роликах, есть дефектолог и другие специалисты.

Переехав в Домик, Наташа начала носить модные очки. Вообще-то врачи сказали, что для Наташи это не имеет значения, она настолько плохо видит, что очки ей уже не помогут. Тем не менее, в Домике решили попробовать. Наташа привыкла к своим очкам, вечером кладет их рядом с кроватью, а утром расстраивается, если не может найти, и зовет на помощь взрослых. Она научилась жестами показывать, что ей нужно, различает воспитателей, всегда находит Тоню на прогулке, ориентируется у себя в комнате. Еще Наташа начала ходить. Она была на море, вместе с волонтерами гуляла по калужским лесам, гладила енотов в зоопарке. Но в Домике говорят, что это совсем не главное – главное, что Наташа начала развиваться, что у нее появился стимул расти и двигаться дальше.

Что будет происходить с Наташей и другими обитателями домика дальше? «Когда мы поняли, что по достижении 18 лет детей придется все равно отдавать в психоневрологический интернат, мы решили изменить Устав. Наш Домик стал называться «социальным домом», и теперь мы имеем право на сопровождение наших ребят до конца жизни», - объясняет директор Свято-Софийского дома Светлана Бабинцева.

– Сейчас мы надеемся, что вскоре запустим проект сопровождаемого проживания: часть самых социально адаптированных детей смогут жить отдельно с нашей поддержкой. А здесь, в здании Домика мы попробуем принимать «семейных» детей из нашего района в группу дневного пребывания, - рассказывает Светлана. – Мы не можем, да и не хотим изменить человека с тяжелой инвалидностью, но можем создать для него другие условия жизни, в которых он будет раскрываться как уникальная личность, будет собой.

У Наташи появился стимул расти и двигаться дальше. Фото: пресс-служба Православной службы помощи «Милосердие»

Часть расходов Свято-Софийского социального дома покрывается за счет средств Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, оставшиеся – за счет добровольных пожертвований. Помочь Наташе и другим детям в Домике можно прямо сейчас – здесь.

5 декабря в Домике пройдет встреча волонтеров, на которой будут рады видеть всех, кто еще не знаком с Домиком, но хочет помогать особым детям. Узнать подробности и зарегистрироваться на встречу можно здесь.

СПРАВКА КП

Свято-Софийский социальный дом – это один из 26 социальных проектов православной службы помощи «Милосердие».. Здесь живут 22 ребенка с тяжелыми множественными нарушениями, для которых сотрудники Домика: воспитатели, дефектолог, социальный работник, специалист по развитию движения, специалист по развитию коммуникативных навыков – стремятся создать условия, способствующие максимальному развитию каждого воспитанника в меру его возможностей.