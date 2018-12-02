Елена Яковлева показала лицо сына без татуировок

Елена Яковлева поделилась в Инстаграме редким семейным снимком: актриса выложила на своей страничке фотографию с сыном Денисом. Сейчас парню 26 лет, и все его лицо украшено татуировками. На архивном кадре, появившемся в ленте звезды, он снят еще подростком, до своего увлечения наколками. По этой фотографии особенно заметно, как похожи мама и сын.

- С сыном несколько лет назад, - подписала Елена Яковлева архивный снимок.

elena_yakovleva_official С сыном несколько лет назад

Денис Шальных – единственный ребенок Яковлевой и актера Валерия Шальных. Увлечение парня татуировками началось несколько лет назад: заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки – молодой человек втянулся настолько, что украсил ими все лицо. Из-за татуировок сына звезды в соцсетях часто называют фриком. Елена Яковлева признается, что всегда с пониманием относилась к решению Дениса и даже как-то сделала себе татушку на спине в знак солидарности с ним. Однако в какой-то момент увлечение наследника вышло из-под контроля мамы.

Сейчас парень жалеет, что набил себе тату на лице, и хотел бы избавиться от них. Но выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их, к тому же могут остаться шрамы.

- «Он попробовал, дошел до конца и успокоился, что совершенно в его характере. Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И, наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть, - рассказывала актриса в одном из интервью.

По словам актрисы, сейчас Денис жалеет, что набил себе наколки на лице. Фото: Инстаграм.

Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой. Сын актрисы вместе с друзьями основал группу и сейчас записывает первый альбом. В последнее время молодой человек радикально сменил имидж, обзавелся импозантной бородкой и одевается как настоящий денди. Возможно, Денис надеется, что элегантный стиль одежды отвлечет внимание от татуировок на лице и сделает его образ более солидным.

В прошлом году Елена Яковлева стала свекровью: Денис женился на выпускнице Института журналистики и литературного творчества Виктории Мельниковой. Свадьба прошла тихо и скромно, невеста даже не стала облачаться в традиционное белое платье и выбрала наряд в готическом стиле. Актриса считает, что Виктория – полная противоположность ей самой, и надеется, что семейная жизнь сделает ее сына счастливым и серьезным. На свадьбу Елена Яковлева подарила молодым квартиру.