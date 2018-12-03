...Но прежде я задал своей любимой Героине несколько вопросов...

- Юнна Петровна, и название у этого стихотворения такое тоже непривычное...

- Да!

- Я такие стихи ещё не встречал: "Рифма - На"!" И тема, и пронзительность...

- Да, оно написано в духе народного фольклора, со всеми особенностями. Я же переводила много фольклора тоже...

- И поэтому - вот это все очень трогает. И я уже дня три под впечатлением этого вашего стихотворения, которое увидел на вашем официальном сайте.

А вывод из него какой? Что - война Россией не проиграна никакая - ни одна!

- Ну, конечно. Ну, конечно!

А вывод из него один: в такие времена, когда со всех сторон на твою страну и на человекость твоей страны наваливаются с обвинениями любого сорта, сочиненными на коленке - поэт должен работать, как противоядие и антидепрессант. Это естественно. Это должно так срабатывать поэтское чутьё, небесно обязанное...

- У нас же запись уже идёт. Может быть, сразу и прочитать это стихотворение - для слушателей Радио "Комсомольская правда" и посетителей нашего сайта?

Юнна Мориц: «Не сдаваться, не сдавать никому свою страну, - сталинградить сатану!» 00:00 00:00

- Прочитаю!

- (Запись слушайте прямо здесь!)

- Рифма "На"!"

***

А холодная война – не российская вина,

И, тем более, Россией не проиграна она –

Та холодная война, что в любые времена

Только западу нужна!

***

И горячая война – не российская вина,

И, тем более, Россией не проиграна она –

Та горячая война, где громит моя страна

Гитлерьё, ему – хана!

***

Никакая, ни одна, не проиграна война, –

Тортом стал Наполеон, где погода холодна,

Где Россия сплочена, где народная волна

Ополчением сильна!

***

Не проиграна война – никакая, ни одна,

И, тем более, Россией не проиграна она,

Русофобам – грош цена, рифма "на" – чудес полна:

Посылает прямо – на...!

***

Хулиганская она, эта рифма?..

Нет, сильна

Не проигрывать войну, никакую, ни одну,

Не сдаваться, не сдавать никому свою страну, –

Сталинградить сатану!

***

- Юнна Петровна! А вот - "Сталинградить сатану" - это что значит?

- Как - что значит? Вот всех, кто нападет - вот и Сталинградить их!

- Ну, понял.

- Всех, кто нападет - Сталинградить! Только так можно не проигрывать никакую войну.

Каждое слово поэта, оно - прямая речь, и одновременно - иносказание. И когда я говорю - Сталинградить сатану - это значит, что я распространяю образ Сталинградской битвы на образ нашей истории всей.

- Понял. Спасибо вам огромное, Юнна Петровна!

- Я всегда рада вас веселить. Я - самый веселый поэт.

- Вы не веселите нас, вы нас заряжаете и бодрите. Спасибо! Мы вас очень любим...