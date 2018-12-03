Юнна Мориц: Не сдаваться, не сдавать никому свою страну, – Сталинградить сатану!
...Но прежде я задал своей любимой Героине несколько вопросов...
- Юнна Петровна, и название у этого стихотворения такое тоже непривычное...
- Да!
- Я такие стихи ещё не встречал: "Рифма - На"!" И тема, и пронзительность...
- Да, оно написано в духе народного фольклора, со всеми особенностями. Я же переводила много фольклора тоже...
- И поэтому - вот это все очень трогает. И я уже дня три под впечатлением этого вашего стихотворения, которое увидел на вашем официальном сайте.
А вывод из него какой? Что - война Россией не проиграна никакая - ни одна!
- Ну, конечно. Ну, конечно!
А вывод из него один: в такие времена, когда со всех сторон на твою страну и на человекость твоей страны наваливаются с обвинениями любого сорта, сочиненными на коленке - поэт должен работать, как противоядие и антидепрессант. Это естественно. Это должно так срабатывать поэтское чутьё, небесно обязанное...
- У нас же запись уже идёт. Может быть, сразу и прочитать это стихотворение - для слушателей Радио "Комсомольская правда" и посетителей нашего сайта?
Юнна Мориц: «Не сдаваться, не сдавать никому свою страну, - сталинградить сатану!»
- Прочитаю!
- (Запись слушайте прямо здесь!)
- Рифма "На"!"
***
А холодная война – не российская вина,
И, тем более, Россией не проиграна она –
Та холодная война, что в любые времена
Только западу нужна!
***
И горячая война – не российская вина,
И, тем более, Россией не проиграна она –
Та горячая война, где громит моя страна
Гитлерьё, ему – хана!
***
Никакая, ни одна, не проиграна война, –
Тортом стал Наполеон, где погода холодна,
Где Россия сплочена, где народная волна
Ополчением сильна!
***
Не проиграна война – никакая, ни одна,
И, тем более, Россией не проиграна она,
Русофобам – грош цена, рифма "на" – чудес полна:
Посылает прямо – на...!
***
Хулиганская она, эта рифма?..
Нет, сильна
Не проигрывать войну, никакую, ни одну,
Не сдаваться, не сдавать никому свою страну, –
Сталинградить сатану!
***
- Юнна Петровна! А вот - "Сталинградить сатану" - это что значит?
- Как - что значит? Вот всех, кто нападет - вот и Сталинградить их!
- Ну, понял.
- Всех, кто нападет - Сталинградить! Только так можно не проигрывать никакую войну.
Каждое слово поэта, оно - прямая речь, и одновременно - иносказание. И когда я говорю - Сталинградить сатану - это значит, что я распространяю образ Сталинградской битвы на образ нашей истории всей.
- Понял. Спасибо вам огромное, Юнна Петровна!
- Я всегда рада вас веселить. Я - самый веселый поэт.
- Вы не веселите нас, вы нас заряжаете и бодрите. Спасибо! Мы вас очень любим...