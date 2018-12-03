Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ»: прямая трансляция

В понедельник, 3 декабря, Роскосмос объявил о готовности ракеты-носителя «Союз-ФГ» к запуску. Космический корабль, который был установлен на стартовый стол космодрома Байконур, будет запущен в 14:31 по московскому времени. В настоящий момент ведется заправка ракеты топливом.

Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ .В состав экипажа Союза вошли три человека: россиянин Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Стоит отметить, что Овчинин и Хейг были на борту Союза , который потерпел крушение 11 октября этого года

В состав экипажа «Союза» вошли три человека: россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак. Их дублерами стали Александ Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган.

Трансляция запуска корабля Союз МС-11 . 3 декабря в 14:31 мск (11:31 UTC) запланирован запуск пилотируемого корабля Союз МС-11 . Стыковка со станцией и причаливание планируется проводить в автоматическом режиме, стыковка корабля со станцией будет осуществляться через шесть часов, по короткой схеме, и состоится 3 декабря. Во время длительных экспедиций 58/59 экипажу МКС предстоит выполнить большое количество научных экспериментов. Кроме того, в ходе экспедиции запланировано выполнение работ по внекорабельной деятельности (выход в открытый космос). Экипажу также предстоит работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, проведение бортовых фото-, видеосъемок и др.

Напомним,прошлай попытка доставить на МКС смену экипажа окончилась неудачей: космический корабль «Союз МС-10» с космонавтами и грузом продуктов на борту потерпел крушение. Как позже рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев, причиной аварии стало столкновение первой и второй ступеней при их разделении.