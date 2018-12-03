«Герои нашего времени-2018» вышли на финишную прямую

13 декабря в Музее русского импрессионизма пройдет чествование финалистов и лауреатов Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Герои нашего времени». Проект рассказывает о людях, совершающих по-настоящему героические поступки или ежедневные подвиги длинной в целую жизнь. После рабочих смен эти люди трудятся в волонтерских организациях, оказывают помощь одиноким пенсионерам, участвуют в спасательных работах, сдают кровь, помогают в поиске пропавших детей — они меняют жизнь окружающих к лучшему.

Инициатор проекта — Центр социальных проектов «Быть человеком». Каждый год для участия в конкурсе поступают заявки со всех уголков России. В Москву на торжественную церемонию награждения приглашаются финалимсты - — представители рабочих профессий, лидеры народного голосования. .

Мы расскажем о нескольких историях.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

4 сентября 2017 года в результате столкновения на неохраняемом переезде локомотива с автомобилем, в котором находилась семья из пяти человек, автомобиль упал в водоем, опрокинувшись на крышу. Салон машины стал наполняться водой, а пассажиры захлебываться. Машинист тепловоза Игорь Гущин извлек пострадавших из салона автомобиля и оказал первую помощь. Благодаря успешно проведенному искусственному дыханию и непрямому массажу сердца Игорю Гущину удалось восстановить жизненные функции ребенка и отца (водителя автомобиля), которые практически захлебнулись водой.

Машинист тепловоза Игорь Гущин.

Все пострадавшие остались в живых и переданы прибывшим работникам скорой медицинской помощи.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Мастер гальванического участка Демиховского машиностроительного завода Юлия Чернова - многодетная мама, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей – трех сыновей и дочь. Несмотря на семейные заботы, Юлия ведет активный образ жизни и приобщает к нему детей. Всей семьей Черновы ходят в походы, участвуют в спортивных соревнованиях, семейных конкурсах, заводских мероприятиях.

Мастер гальванического участка Демиховского машиностроительного завода Юлия Чернова.

К слову, у Юлии большая, дружная семья: две сестры и семеро племянников и племянниц.

- Демиховский машиностроительный завод - дело семейное, - шутит Юлия. Но это тот случай, когда доля правды в шутке весомая: муж и сестры Юлии тоже работают на заводе.

Причем, Юлия Чернова - героиня не только в семье. Женщина старается приносить пользу обществу: регулярно сдает кровь в Дни донора и агитирует коллег.

ЯРКИЙ СТАРТ

Булат Цыдыпов - молодой перспективный мастер литейного цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода Группы «ЛокоТех». В составе команды сотрудников Центра Молодежного Инновационного Творчества работает над созданием уникального 3D-принтера для печати трёхмерных металлических объектов. Ключевым преимуществом разрабатываемого прибора станет его доступная стоимость по сравнению с иностранными аналогами.

Булат Цыдыпов - молодой перспективный мастер литейного цеха Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода Группы «ЛокоТех».

На созданном ребятами настольном прототипе уже напечатаны первые металлические изделия. Этот опытный образец ориентирован на применение в образовательных целях, но в планах у команды получение патента на свой полноценный чудо-принтер, «печатающий» изделия любой сложности для наукоёмких разделов металлургии, авиации, автопрома, военной промышленности при производстве сложных видов вооружений.

В апреле 2018 года ребята со своим 3D-принтером по металлам заняли призовое второе место в Стартап-туре в Улан-Удэ, обойдя 78 соперников. А в июне команда инноваторов представляла Бурятию в финале конкурса в Сколково, куда съехались победители региональных этапов со всей России. От Бурятии на конкурс было представлено девять проектов, и лишь один удостоился победы – проект 3D-принтера. В результате команда получила грант в размере 2 миллионов рублей на дальнейшее развитие.

ОБЕРЕГАЯ ПЛАНЕТУ

Немало людей с активной жизненной позицией и среди сотрудников группы «ЛокоТех». Например, сервисный инженер сервисного локомотивного депо «Юдино-Казанский» Елена Витер известна не только как молодой талантливый работник депо, но и заводчица кошек породы Мейн-кун. Выигранные на выставках корма, наполнители, лотки и другие нужные предметы, она отдает в приюты для кошек. Также Елена постоянно собирает теплую одежду, ковры, ковролин и другие уже ненужные людям в хозяйстве вещи, которые можно отдать в приюты для собак, лекарственные препараты, корма и многое другое.

Елена часто забирает с улицы бездомных животных, которые нуждаются в помощи, лечит, заботится и находит им дом и любящих заботливых хозяев. На ее счету десятки спасенных жизней.

Также Елена является председателем молодежного объединения депо, где проводит благотворительные акции: так, например, она организовала сбор средств на организацию подписки на развивающие журналы и раскраски для малышей в адрес близлежащих детских домов и детских реабилитационных центров.

Это всего лишь несколько из почти 30 финалистов. Кто же победит в каждой из 8 номинаций – узнаем совсем скоро.