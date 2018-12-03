Британского политика пригласили в жюри Сочинского кинофестиваля

В жюри основного конкурса III Сочинского международного кинофестиваля «Ирида» (Sochi International Film Festival and Awards, SIFFA-2018) будет влиятельный британский политик Элизабет Джонс. Член Независимой партии (UKIP), она последовательно выступает за улучшение отношений между Великобританией и Россией. Например, предлагает правительству туманного Альбиона после выхода из Евросоюза незамедлительно приступить к реализации совместных с Россией проектов в сфере торговли и гражданского строительства.

Предложение стать членом жюри российско-британского кинофорума, учреждённого два года назад литератором, кинопродюсером и сценаристом Любовью Балаговой, Элизабет приняла без долгих размышлений. По словам Джонс, инициатива россиянки, живущей в Великобритании и возводящей культурные мосты, является примером уважения к народам обоих государств и библейской «любви к ближнему». Политик уже оформляет российскую визу, чтобы с 11 по 16 декабря в Олимпийском парке Сочи в рамках кинофестиваля внести свою лепту во всеобщее дело мира и творческого сотрудничества:

- Среди политических деятелей Великобритании были и есть настоящие друзья России - убеждена учредитель и президент SIFFA Любовь Балагова - Мы поддерживаем и развиваем эти искренние отношения средствами великого киноискусства на принципах приоритета общечеловеческих ценностей. Я искренне благодарна госпоже Джонс за солидарность и добрую волю, здравый смысл и прозорливость. Особенно приятно, что ей близка артистическая стезя. Большой резонанс имела её роль в кинокартине «Личное правосудие», удостоенной номинации на Каннском кинофестивале.

Создательница праздника кино, ежегодно проводимого в российском субтропическом курорте в декабре, планирует и дальше приглашать представителей российской и британской политической элиты «без галстука» в «высокий суд» Сочинского международного кинофестиваля «Ирида».

На престижное мероприятие в город-курорт прибудут также известные артисты и режиссёры. В «звёздном десанте» будут народная артистка России и режиссёр Елена Цыплакова и режиссёр, продюсер, сценарист Мохи Кандур. Они будут сопредседателями жюри основного конкурса. Вместе с ними 14 новых игровых фильмов будут оценивать помимо Элизабет Джонс заслуженная артистка России Оксана Сташенко, продюсер Катерина Михайлова.

Второе международное жюри будет оценивать 10 короткометражных и 8 документальных кинолент. Возглавят это жюри заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр, продюсер Темина Туаева из Осетии и продюсер Ешим Гузельпинар (Великобритания-Турция). В составе жюри актриса Агнесса Зелтыня из Литвы, режиссёр, продюсер, сценарист, актёр Игорь Черницкий, британский продюсер Пол Эндрюс - участник западных масштабных кинопроектов (в том числе «Список Шиндлера-2»).

В Сочи также представят кинокартину «Не чужие» – последнюю режиссёрскую работу Веры Глаголевой. Напомним, что народная артистка РФ и кинорежиссёр Вера Глаголева возглавляла жюри первого кинофестиваля «Ирида».