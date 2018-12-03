УЕФА придумала новый турнир

Исполком УЕФА на заседании в Дублине утвердил создание третьего клубного турнира, который запустят уже в 2021 году.

Пока турнир не имеет названия (рабочее - UEL2), но уже известно, что он будет самым младшим из трех турниров и пройдет по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.

Руководство УЕФА утверждает, что на групповом этапе UEL2 смогут играть представители 34 стран, в то время как сейчас до Лиги Европы через отбор доходят в лучшем случае команды 26 стран.

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: "Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов".

Схема распределения финансов и коэффициентов появится в 2019 году. Но уже заявлено, что все три лиги будут связаны между собой, а формат Лиги Европы будет скоординирован с форматом нового турнира. Для этого в ЛЕ перед 1/8 финала будет проводится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов. При этом саму Лигу чемпионов пока решили оставить без изменений.

Как видим, УЕФА продолжает захват футбольного пространства, привлекая в орбиту еврокубков малые футбольные страны. Международных матчей станет на 141 больше. Играют все!

КСТАТИ

На групповом этапе нового турнира выступят 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре команды, далее 1/8 финала, ¼ финала, ½ финала и финал.

Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Матчи, также как и в Лиги Европы будут играться по четвергам.