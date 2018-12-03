2018-12-03T14:24:18+03:00
Спорт

УЕФА придумала новый турнир

Схема распределения финансов и коэффициентов появится в 2019 году
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
На заседании в Дублине утвердил создание третьего клубного турнираНа заседании в Дублине утвердил создание третьего клубного турнираФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Исполком УЕФА на заседании в Дублине утвердил создание третьего клубного турнира, который запустят уже в 2021 году.

Пока турнир не имеет названия (рабочее - UEL2), но уже известно, что он будет самым младшим из трех турниров и пройдет по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы.

Руководство УЕФА утверждает, что на групповом этапе UEL2 смогут играть представители 34 стран, в то время как сейчас до Лиги Европы через отбор доходят в лучшем случае команды 26 стран.

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал: "Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов".

Схема распределения финансов и коэффициентов появится в 2019 году. Но уже заявлено, что все три лиги будут связаны между собой, а формат Лиги Европы будет скоординирован с форматом нового турнира. Для этого в ЛЕ перед 1/8 финала будет проводится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги Европы и третьи места в группах Лиги чемпионов. При этом саму Лигу чемпионов пока решили оставить без изменений.

Как видим, УЕФА продолжает захват футбольного пространства, привлекая в орбиту еврокубков малые футбольные страны. Международных матчей станет на 141 больше. Играют все!

КСТАТИ

На групповом этапе нового турнира выступят 32 команды, разбитые на восемь групп по четыре команды, далее 1/8 финала, ¼ финала, ½ финала и финал.

Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Матчи, также как и в Лиги Европы будут играться по четвергам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обзор матча Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: счет, голы, статистика игроков матча 16 тура чемпионата России по футболу
Представляем Вашему вниманию обзор матча 16 тура чемпионата России по футболу Спартак - Локомотив 2 декабря 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Краснодар - Урал 2 декабря 2018: Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар – Урал. Прямая онлайн-трансляция 16 тура чемпионата России по футболу состоится 2 декабря 2018 на стадионе «Краснодар» в 14:00. Состав команд, статистика личных встреч
Спартак - Локомотив 2 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Спартак - Локомотив 2 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 16 тура чемпионата России по футболу 2018/2019
Новости 24
Вахтанг Кикабидзе рассказал, как встретит Новый год
С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз МС-11»
Представители МИД Сирии прокомментировали ракетный удар, нанесенный силами западной коалиции
Морозы могут привести к смерти, уверены китайские ученые
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией
Фанат "Тоттенхема" бросил в лицо игроку "Арсенала" банановую кожуру
«Автоваз» отзывает более 1,7 тыс автомобилей в России
Песков объяснил неформальное рукопожатие Путина и принца Саудовской Аравии на G20 хорошими отношениями
Во Франции протестующие «желтые жилеты» потребовали отставки правительства
Путин в понедельник встретится с главой Минсельхоза РФ
Путин и Трамп не обсуждали в Аргентине визит российского президента в США
Пара бобов забрела в супермаркет за продуктами
В российской армии стартовал новый учебный год
Возможный преемник Меркель поддержала строительство «Северного потока — 2»
На Украине сообщили, что среди задержанных в Грузии украинцев был депутат Верховной рады Семен Семенченко
Оттепель в Москве сменится морозами до -11 градусов
Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой рассказал о судьбе скифской коллекции
Самолет FlyDubai пытался без разрешения вылететь из Шереметьево
Министр энергетики Катара объяснил, почему Доха отказалась от ОПЕК
Астрономы зафиксировали в дальнем космосе взрыв сверхновой
Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ*
Ученые научились определять возраст автора поста в соцсети
Дональд Трамп объявил траур 5 декабря из-за похорон Буша-старшего
Соломоновы Острова отозвали признание независимости Косово
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе
Замглавы «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал выход Катара из ОПЕК
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 на полях ОБСЕ
Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение
Батарейки будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружия