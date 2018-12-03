2018-12-03T15:38:20+03:00
Экономика

Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Каждый пятый россиянин получает меньше 15 тыс. руб. в месяц
Александра КОЗЛОВА
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Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали уровень доходов населения в каждом регионе страныЭксперты агентства «РИА Рейтинг» проанализировали уровень доходов населения в каждом регионе страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Излюбленным некрасовским вопросом: «Кому на Руси жить хорошо» из года в год задаются эксперты агентства «РИА Рейтинг». Они проанализировали уровень доходов населения в каждом регионе страны.

В итоге, регионом с самыми высокими зарплатами признали Ямало-Ненецкий АО. Почти треть ямальцев (27%) стабильно получают более 100 тысяч в месяц. На втором месте – Чукотка. Количество зажиточных людей здесь почти такое же, как и на Ямале – 26%. На третьем месте – Ненецкий АО, а четвертой стала Магаданская область. Москва в этом году занимает лишь пятое место, а до этого – всегда входила в тройку. Доходы выше 100 тысяч получают 17% москвичей.

Самыми низкооплачиваемыми регионами признали Дагестан и Карачаево-Черкессию.

Среднестатистический россиянин может рассчитывать на зарплату 17-44 тысячи рублей. Примерно половина работающего населения страны укладывается в этот диапазон. Самая типичная зарплата – 27 тыс. рублей в месяц. Каждый пятый работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах более трети людей зарабатывают даже меньше этой суммы.

Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами

Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатамиФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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