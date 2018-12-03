Больше половины Россиян одобряют предложение присвоить аэропортам имена выдающихся россиян

ВЦИОМ огласил новые результаты социологических исследований. В целом об этой инициативе известно 75% опрошенных. Доля респондентов, одобряющих предложение присвоить аэропортам имена выдающихся россиян, за последний месяц выросла с 47% до 54%.

Среди тех, кто хотел бы присвоить аэропорту в своем регионе имя выдающегося россиянина, 54% отдает предпочтение земляку, известному в своем регионе. Ещё 38% считают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать его в честь значимого человека на уровне всей страны.

Как и месяц назад, называть аэропорты россияне чаще предпочитают именами выдающихся военных (29%) и ученых (30%). Еще 23% считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства. По мнению 15% участников опроса, лучше присвоить аэропортам имена работников социальной сферы, а 8% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

- Конкурс «Великие имена России» приобрёл широкий размах, оставил положительное впечатление у россиян. Тем самым достигнута его главная цель - привлечь внимание к делам великих учёных, писателей, полководцев, летчиков и космонавтов нашей страны, к её славной истории, к её победам и свершениям, - пояснил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. - Острые дискуссии, возникавшие по ходу конкурса, не помешали основной цели, а только приблизили её. Опыт такого проекта, на мой взгляд, должен быть тщательно изучен и использован в дальнейшей социальной практике и образовательном процессе»

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 27 ноября в 39 регионах, в которых планируется переименовать аэропорт в рамках проекта по присвоению аэропортам имен известных соотечественников. В исследовании приняли участие 906 респондентов.