Порошенко перебросил войска к границе России

Операция «передислокация»

«Ни дня без российской угрозы» - неофициальный лозунг развернутой Порошенко предвыборной компании под видом введения военного положения. Президент Украины в очередной раз пожаловался на то, что Россия концентрирует свои войска у границ Незалежной. Как будто при таком непредсказуемом поведении соседа Москва напротив должна раскрыть настежь все погранпереходы.

Но аутсайдер социологических опросов не даст «агрессору» нарушить Ненькин суверенитет.

«Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы, - сообщил президент Украины. - Состоятся военные учения. В областях, где объявлено военное положение, будут проведены и учебные сборы с резервом первой очереди.

Вот так, под благовидным вроде бы предлогом, берутся под вооруженный контроль регионы, не шибко расположенные к Петру Алексеевичу в электоральном смысле. Но жесткое военное положение с принудительными военными сборами, научит их Родину любить. В конце концов, этих резервистов можно использовать в качестве пушечного мяса для очередной провокации, которая станет хорошим поводом для продления военного положения.

Британская «дочь офицера»

Журналисты Туманного Альбиона сообщают об усилении английского контингента военных специалистов в незалежной. В принципе, из того, что в украинских войсках вовсю действуют иностранные инструкторы, давно ни для кого не секрет. Есть они и в учебных центрах, и непосредственно на передовой. Однако, в условиях «гибридной войны» западные партнеры Киева делают ставку не столько на боевую составляющую, сколько на информационную.

С целью повышения уровня антироссийских фейков и вбросов на Украину прибыли «эксперты» британской 77 бригады, которая специализируется на психологическом воздействии и информационных операциях. Помните пресловутую мифическую «крымчанку, дочь офицера» времен «русской весны»? По соцсетям распространялись панические сведения от вымышленных жителей полуострова, которые якобы в подавляющем большинстве выступали против воссоединения с Россией. Это и называется информационным воздействием.

На Украине под патронажем британцев действует 72-й центр информационно-психологических операций, занимающийся генерацией фейков и сопровождением провокаций в Сети. Надо полагать, что с прибытием английских специалистов, русофобская ложь, которая распространяется через свою «фабрику троллей» в Интернете (и тут же как истина публикуется в СМИ) станет еще изощреннее.

- Если эта информация соответствует действительности, она представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине, - отметили в российском посольстве в Лондоне. - Ранее нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска. Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет BBC, психологического воздействия и информационных операций в этой стране. Происходит это все, как мы видим, накануне президентских выборов на Украине&

Остаточне «прощавай»

Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. И так мы узнали, что этот договор все еще существует.

В сентябре этого года Петр Порошенко ввел в действие аналогичное решение Совета нацбезопасности. Остаточне «прощавай», как он выразился - последнее «прощай». Но процесс затянулся. В конце сентября соответствующая нота была отправлена в Москву. О своем решении Киев уведомил и генсека ООН. Теперь же остаточне «прощавай» решено закрепить законодательно - с заголовками на передовицах, чтоб знал электорат, кто его так облагодетельствовал.

- Этот договор давно стал анахронизмом, - прокомментировал «КП» директор Института стран СНГ Константин Затулин. - Он изначально был выгоден Киеву, который усматривал в нем только одну ценность: 2 статью, признающую административные границы между УССР и РСФСР - государственными. Договор никак не регламентировал наши дружбу, партнерство и сотрудничество. При этом он не удержал Украину от совершенно противоречащих букве договора попыток пролезть в НАТО и Евросоюз. Разрыв договора выгоден России - у Киева пропадает повод настаивать на принадлежности Крыма Украине. Претензии на Крым и Севастополь лишаются фактического основания.