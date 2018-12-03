2018-12-03T15:46:50+03:00
Политика

Игорь Шишкин: Внутри России есть силы, не заинтересованные в разрешении конфликта с Украиной

Заместитель руководителя института стран СНГ прокомментировал «Комсомолке» то, как Москва отреагировала на запрет Украины на въезд российских мужчин
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент фактически пригласил украинцев жить и работать в РоссииПрезидент фактически пригласил украинцев жить и работать в РоссииФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

- Владимир Путин в ответ на меры ужесточения со стороны Украины по отношению к нашим гражданам ответил не зеркально, а асимметрично, фактически пригласив украинцев жить и работать в России. Не все ожили такую реакцию…

- В политическом плане этот ход абсолютно эффективный. Такого никак не ожидали ни в Киеве, ни их хозяева в Вашингтоне и Брюсселе. Представьте, если бы в 2014-м году на Украине на момент государственного переворота половина или две трети населения имели российские паспорта — разве случился бы этот переворот? Маловероятно. А если бы все население Донецка и Луганска имело российское гражданство, то возможно было бы, чтобы в Киеве решились — не Порошенко, а его хозяева — дать приказ на операцию в Донбассе, где живут люди с российскими паспортами? Ответ очевиден!

- То есть ход вы считаете сильным? Но он ведь ответный, на опережение мы не играем…

- Да, ответный, ну и что? Президент нашей страны неоднократно подчеркивал — и другие представители российской власти тоже — что русские и украинцы, это один народ. Эта линия прослеживается во всех знаковых выступлениях Путина. Другое дело, какая реакция следует на уровне министерств. И вот его решение об упрощенной выдаче паспортов и разрешений на пребывание в России для украинцев — оно наполняет практическим содержанием этот тезис.

- Когда увидим зримые последствия того, что сказал глава нашего государства, пообещав украинцам режим максимального благоприятствования?

- Заранее гадать нельзя. От заявления до практической политики у нас зачастую дистанция огромного размера. Ведь еще в 2012-м году выдвигалась идея максимально облегчить получения российского гражданства для носителей русского языка за рубежом. И что в итоге получилось? Госдума приняла такой закон. Но сделаны были такие оговорки, что по этому закону за время его действия получили 80 с небольшим человек- в упрощенном режиме.

Борьба за это будет продолжаться. Не надо недооценивать те силы внутри самой России, которые не заинтересованы в скором разрешении этого конфликта. Российский правящий класс - не единое целое.

ЧИТФЙТЕ ТАКЖЕ

Путин - об инциденте в Керченском проливе: Если бы наши пограничники действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд!

Президент назвал случившееся провокацией ради введения военного положения (подробности)

Владимир Путин: Пока на Украине у власти «партия войны», война будет продолжаться

Президент рассказал о перспективах встречи с Трампом, как убеждали Меркель и кто купит «Аурус» (подробности)

Порошенко перебросил войска к границе России

Украина начинает учения на Востоке, Британия отправляет в незалежную специалистов по фейкам, Киев разрывает договор о дружбе с Москвой (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Родион Мирошник: Порошенко считает дни и выполняет заказ США
Советник главы ЛНР и эксперт группы по минским договоренностям прокомментировал заявление главы украинского государства о «намерении России» прорубить «коридор в Крым через Донбасс», взяв Мариуполь и Бердянск
Новости 24
Мэрия Парижа оценила ущерб от беспорядков, произошедших в субботу на акции протеста
Глава МИД Германии заявил, что отказ ФРГ от «Северного потока - 2» навредит Киеву
Медаль имени Николая Верещагина будут вручать в Вологде
Послание Путина Федеральному собранию перенесли на 2019 год
НАТО рассматривает возможность сотрудничества с Боснией и Герцеговиной
ГИБДД России предложили создать беспилотные такси и общественный транспорт
Умер Альберт Фрер - самый богатый человек Бельгии
Производители коньяка просят на 30% поднять цены на продукцию
В УЕФА заявили о начале использования системы VAR на матчах Лиги чемпионов
Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году
Главную новогоднюю елку страны срубят в Подмосковье 16 декабря
В китайском интернет магазине продают чехлы для смартфонов с изображением Петра Порошенко
Суд Греции объявит решение об экстрадиции Александра Винника во Францию 19 декабря
Глава МИД Германии намерен встретиться с Лавровым и Климкиным в рамках ОБСЕ
В МВД предложили уменьшить нагрузку на участковых
Примкнувшие к ИГ* россиянки попросили Москалькову помочь вернуться на родину
После подорожания нефти курс рубля вырос к доллару и евро
Песков сообщил, что разговор Путина и Порошенко не планируется
Крис Кельми признался, что написал завещание
Вахтанг Кикабидзе рассказал, как встретит Новый год
С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз МС-11»
Представители МИД Сирии прокомментировали ракетный удар, нанесенный силами западной коалиции
Морозы могут привести к смерти, уверены китайские ученые
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией
Фанат "Тоттенхема" бросил в лицо игроку "Арсенала" банановую кожуру
«Автоваз» отзывает более 1,7 тыс автомобилей в России
Песков объяснил неформальное рукопожатие Путина и принца Саудовской Аравии на G20 хорошими отношениями
Во Франции протестующие «желтые жилеты» потребовали отставки правительства