2018-12-03T15:31:44+03:00
Общество

В Госдуме предложили запретить наказывать и штрафовать котиков

Депутат дал советы, как не сделать из своего «хвостатого друга» преступника
Роман ГОЛОВАНОВ
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Котик открыл кран в ванной и затопил магазин игрушекКотик открыл кран в ванной и затопил магазин игрушекФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Фантастическая история произошла в Новокузнецке на прошлой неделе. Котик открыл кран в ванной и затопил магазин игрушек. Владельца «пушистого хулигана» оштрафовали на 200 тысяч рублей.

На защиту хвостатых встал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уверен, что штрафовать и наказывать котиков (а точнее их хозяев) нельзя — животные не хотят делать людям зла.

- Я четырежды кошатник и знаю, что котейки хулиганят, если ты их мало любишь или не кормишь, - поделился с «КП» Милонов. - Какой с кота спрос? Его же нельзя наказывать по закону. Помните, Матроскин говорил: «Мои документы — усы, лапы и хвост». Поэтому я против штрафов для котеек. Они ни в чем не виноваты. Кошки все делают от большой любви к людям. Бывает, хозяева оставляют питомцев дома одних, и те начинают скучать. И людей за проделки усатых-полосатых тоже штрафовать и наказывать не нужно.

Депутат дал советы хозяевам котов, чтобы их животные не стали преступниками.

- Я укротитель котов, знаю лучше остальных, что нужно делать. Чтобы твой кот не стал преступником, дай ему любовь и заботу. Поиграй с ним, не оставляй бедного котика долго одного. Пришел с работы — погладь его. Чтобы твой Барсик не бедокурил, вовремя покорми его, почисть лоток. Тогда будет дома счастье, - уверен Милонов.

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