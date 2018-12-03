Россия продаст сельхозпродукции на 26 миллиардов долларов
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил президенту, что, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, отечественные аграрии смогут продать за рубеж продукции на рекордные 26 миллиардов долларов.
- В этом году мы сможем показать рост сельскохозяйственного производства, - пообещал министр. - С января по август у нас был рост, в августе-сентябре небольшое снижение, но в целом по году выйдем на рост 1 процент.
Патрушев доложил, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100 процентах площадей и удалось собрать хороший урожай – 110 миллионов тонн в чистом весе, на 11 процентов больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет.
- По итогам 2018 года рассчитываем собрать 18 миллионов тонн маслосемян, это на 1,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, - перечислил показатели глава минсельхоза. - Практически завершён сбор урожая свёклы, он превысил 41 миллион тонн, накопано 6,7 миллиона тонн картофеля, собрано 4,2 миллиона тонн овощей открытого грунта и почти миллион тонн овощей закрытого грунта. Также более миллиона тонн плодов и ягод.
Министр заверил президента, что полученный урожай позволит как обеспечить внутреннюю потребность страны в продовольствии, так и направить запланированные объёмы на экспорт. - По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 миллионов тонн, из которых 34 миллиона – это будет пшеница, - заявил Патрушев. - Общий объём экспорта сельхозпродукции, как мы ожидаем, по итогам этого года составит порядка 26 миллиардов долларов.
- Очень хорошо, - одобрил Путин.
Министр рассказал о контроле за ценами на хлеб и другие продукты первой необходимости.
- Отслеживаем еженедельно цены производителей на хлеб и хлебобулочные изделия, - доложил он. - Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки – на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года. Есть определённое отклонение по оптовым ценам на сахар - они выше, чем в прошлом году, но, в принципе, с учётом того, что мы произведём порядка 6 миллионов тонн сахара, а наше внутреннее потребление составляет 5,8 миллиона тонн, мы не видим, что будут какие-то сложности.
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