2018-12-03T15:30:50+03:00
Политика

Россия продаст сельхозпродукции на 26 миллиардов долларов

Президенту доложили про новый рекорд аграриев
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments5
Министр заверил президента, что полученный урожай позволит как обеспечить внутреннюю потребность страны в продовольствии, так и направить запланированные объёмы на экспорт. Фото: Алексей Никольский/ТАССМинистр заверил президента, что полученный урожай позволит как обеспечить внутреннюю потребность страны в продовольствии, так и направить запланированные объёмы на экспорт. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложил президенту, что, несмотря на не самые благоприятные погодные условия, отечественные аграрии смогут продать за рубеж продукции на рекордные 26 миллиардов долларов.

- В этом году мы сможем показать рост сельскохозяйственного производства, - пообещал министр. - С января по август у нас был рост, в августе-сентябре небольшое снижение, но в целом по году выйдем на рост 1 процент.

Патрушев доложил, что зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 100 процентах площадей и удалось собрать хороший урожай – 110 миллионов тонн в чистом весе, на 11 процентов больше, чем среднегодовые значения за последние пять лет.

- По итогам 2018 года рассчитываем собрать 18 миллионов тонн маслосемян, это на 1,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, - перечислил показатели глава минсельхоза. - Практически завершён сбор урожая свёклы, он превысил 41 миллион тонн, накопано 6,7 миллиона тонн картофеля, собрано 4,2 миллиона тонн овощей открытого грунта и почти миллион тонн овощей закрытого грунта. Также более миллиона тонн плодов и ягод.

Министр заверил президента, что полученный урожай позволит как обеспечить внутреннюю потребность страны в продовольствии, так и направить запланированные объёмы на экспорт. - По нашим оценкам, экспортный потенциал по зерновым культурам составит 39 миллионов тонн, из которых 34 миллиона – это будет пшеница, - заявил Патрушев. - Общий объём экспорта сельхозпродукции, как мы ожидаем, по итогам этого года составит порядка 26 миллиардов долларов.

- Очень хорошо, - одобрил Путин.

Министр рассказал о контроле за ценами на хлеб и другие продукты первой необходимости.

- Отслеживаем еженедельно цены производителей на хлеб и хлебобулочные изделия, - доложил он. - Оптовые цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки – на уровне 2017 года. Оптовые цены на молоко тоже можно сравнить с ценами прошлого года. Есть определённое отклонение по оптовым ценам на сахар - они выше, чем в прошлом году, но, в принципе, с учётом того, что мы произведём порядка 6 миллионов тонн сахара, а наше внутреннее потребление составляет 5,8 миллиона тонн, мы не видим, что будут какие-то сложности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для России экспорт зерна выгоднее продажи оружия

Владимир Путин рассказал о поддержке сельского хозяйства (подробности)

В России соберут рекордный за 10 лет урожай овощей

Этой зимой и весной мы, наконец-то, будем есть свои овощи. Минсельхоз ожидает рекордный за последние 10 лет урожай — более 1 млн тонн. Это на 12% больше прошлогоднего результата. Речь идет, в основном, о тепличных помидорах и огурцах (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Мэрия Парижа оценила ущерб от беспорядков, произошедших в субботу на акции протеста
Глава МИД Германии заявил, что отказ ФРГ от «Северного потока - 2» навредит Киеву
Медаль имени Николая Верещагина будут вручать в Вологде
Послание Путина Федеральному собранию перенесли на 2019 год
НАТО рассматривает возможность сотрудничества с Боснией и Герцеговиной
ГИБДД России предложили создать беспилотные такси и общественный транспорт
Умер Альберт Фрер - самый богатый человек Бельгии
Производители коньяка просят на 30% поднять цены на продукцию
В УЕФА заявили о начале использования системы VAR на матчах Лиги чемпионов
Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году
Главную новогоднюю елку страны срубят в Подмосковье 16 декабря
В китайском интернет магазине продают чехлы для смартфонов с изображением Петра Порошенко
Суд Греции объявит решение об экстрадиции Александра Винника во Францию 19 декабря
Глава МИД Германии намерен встретиться с Лавровым и Климкиным в рамках ОБСЕ
В МВД предложили уменьшить нагрузку на участковых
Примкнувшие к ИГ* россиянки попросили Москалькову помочь вернуться на родину
После подорожания нефти курс рубля вырос к доллару и евро
Песков сообщил, что разговор Путина и Порошенко не планируется
Крис Кельми признался, что написал завещание
Вахтанг Кикабидзе рассказал, как встретит Новый год
С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз МС-11»
Представители МИД Сирии прокомментировали ракетный удар, нанесенный силами западной коалиции
Морозы могут привести к смерти, уверены китайские ученые
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией
Фанат "Тоттенхема" бросил в лицо игроку "Арсенала" банановую кожуру
«Автоваз» отзывает более 1,7 тыс автомобилей в России
Песков объяснил неформальное рукопожатие Путина и принца Саудовской Аравии на G20 хорошими отношениями
Во Франции протестующие «желтые жилеты» потребовали отставки правительства