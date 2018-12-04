«Ошибка ноль»: абоненты «Триколора» массово остались без оплаченных каналов

Некоторые пользователи считают, что оператор таким образом пытается убедить приобрести новое оборудование. Об этом сообщил телеканал "360".

"Я и перезагрузил, и сбросил настройки. А потом, меня оператор начала уговаривать сменить оборудование. То есть она в открытую не могла сказать, но она пыталась меня убедить, что мне нужно другое оборудование, мол, это старое, а надо — новое. Платите бабки, короче", - рассказал абонент «Триколора» Сергей.

Изображение на экране абонентам обещают не позднее, чем через восемь часов после перезагрузки, однако даже после этого ничего не происходит. Пришедший на помощь сотрудник техподдержки предлагает классические: «перезагрузите приставку», «проверьте баланс» и «убедитесь в корректном подключении роутера». Когда становится понятно, что все вышеперечисленное в норме, людям предлагают обновить само оборудование, цена которого начинается от четырех тысяч рублей.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Ошибка ноль» является программным сбоем. Сигнал «Триколор» передает в закодированном виде, а внутри ресивера — декодировщик, и, вероятнее всего, считают специалисты, оператор мог поменять кодировку, в результате чего приемник «не видит» новый код, потому что не знает его. По мнению юристов, такая схема может быть мошенничеством.

"Скорее всего, данная ошибка распространяется из-за того, что оборудование пользователя закодировано. Так как оборудование обменивается данными с провайдером, возможно, что оборудованием могут управлять дистанционно. А эту ошибку могли вшить туда специально", - отметил Сергей Вакулин, программист.

Тем временем в интернете народные умельцы уже вовсю раздают советы, как обойтись без новой приставки и заставить спутник принимать сигнал: кому-то, например, хватает просто «сброситься» до настроек по умолчанию, а кто-то все же решил совсем отказаться от услуг оператора.

Однако и тут оказалось не все так просто, когда речь зашла о возвращении денег за проплаченный период: юристы организации составили договор очень грамотно.

«Компания удерживает за активацию выбранной услуги сумму, которая не возвращается абоненту», - гласит текст договора.

Таким образом вернуть удастся только около десятой части от оплаченной абонентской платы. Тем не менее, контракт с «Триколором» всерьез думают расторгнуть те, у кого оплаченный период подходит к концу. По данным на октябрь 2018 года абонентская база оператора превышала 11 миллионов домохозяйств. Удалось ли кому-то выиграть иск об «ошибке ноль» у компании, неизвестно.

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