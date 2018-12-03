Можно мыться раз в неделю и пускать в постель собаку

А также о том, какие бытовые привычки нам вредят.

- Сперва о самом актуальном: об умывании. С удивлением мы узнали из книги, что по утрам можно умываться без моющего средства.

- Средство для умывания все-таки нужно. Многие люди думают, что если они не будут умываться, у них появятся прыщи. И так действительно может быть, но умывание – не основная защита от высыпаний. Прыщи будут, если есть предрасположенность, если есть уже акне. Тут нужно соблюдать гигиену.

- А как правильно принимать душ?

- Надо разделять вещи, которые полезны для здоровья и которые просто приятны. Нет исследований, которые бы говорили, что прием душа, например, два раза в день защищает от инфекций или кожных заболеваний. У врачей нет на этот счет рекомендаций. Но если бесконечно тереться мочалкой, стирая все свое кожное сало, ни к чему хорошему это не приведет: у вас будет просто раздраженная сухая кожа.

- Есть мнение, что из-за частого мытья мочалкой бактерии на коже начинают размножаться активнее.

- Есть такое предположение, что некоторые кожные заболевания развиваются из-за избытка одних бактерий и недостатка других. Возможно, слишком частый душ как-то влияет на это. Но мы пока не знаем, мы пока мало знаем про бактерии, которые живут на коже. Утверждение, что частый душ вреден, не имеет достаточных научных оснований. Известно, что скрабы для тела – совершенно бесполезны для здоровья. Американская академия дерматологии рекомендует пользоваться ими аккуратно.

- А как же отшелушивание мертвых частичек, якобы очень полезное?

- Кожа у нас вся сверху «мёртвая», она называется роговой слой – и это хорошо. Потому что вирусы размножаются в живых клетках. Если бы у нас не было рогового слоя на коже, мы бы просто чаще подхватывали вирусные заболевания.

- В книге вы цитируете одного американского врача, который утверждает, что душ нужно принимать один-два раза в неделю! Но если не мыться, попахивать же начнешь.

- Давайте разделять мытье отдельных частей тела и полный душ. Ведь пахнут-то отдельные участки тела. Можно мыть подмышки и ноги, если нет возможности помыться целиком. Для гигиены этого достаточно.

- А кремом после душа мазаться полезно? Или лучше мыться пореже?

- В кремах есть полезные вещества, которые рекомендуют дерматологи. Нужно просто подобрать свой крем.

- А какие вещества?

- Например, мочевина. Правда, звучит это не так эффектно, как «экстракт гималайской розы» или «масло жожоба». Нужно читать состав, который написан маленькими буквами.

ОБОИ УБИВАЮТ?

- В девяностые годы ходили мифы о вредных импортных обоях, которые выделяют ядовитые вещества. Есть ли сегодня такие обои?

- За рубежом – в США и некоторых странах Европы – есть очень хорошие, основанные на исследованиях, государственные рекомендации по безопасности быта. И там рассказывают почти всё: какая должна быть температура зимой в комнате, если там живет пожилой человек, какие датчики нужно ставить в доме, если вы пользуетесь газовой плитой и так далее. Но никаких рекомендаций по выбору обоев там нет. Обои сегодня делаются из безопасных материалов: расслабьтесь. Что касается слов «обои-убийцы» в названии, здесь я имела в виду обои с плесенью. Плесень действительно – вредная штука. Если у человека серьезно ослаблен иммунитет, например, человек болен СПИДОМ или прошёл химиотерапию, то соседство с плесенью опасно, дело может дойти до реанимации. Но и здоровым людям от плесени лучше держаться подальше: она может вызвать аллергические реакции. Так что плесень нужно убирать.

ПОЦЕЛОВАТЬ БАРБОСА

- У многих дома – кошки, собаки. Как с ними правильно контактировать, чтобы, например, глистов не получить?

- Все-таки животные, особенно рептилии – черепахи, например, это источник патогенных бактерий. После общения с животными не прикасайтесь к лицу и мойте руки. Многие любят целоваться с собаками и возмущаются, когда говоришь, что это опасно. Особенно страдают пожилые люди, потому что с возрастом ухудшается иммунитет плюс обостряются хронические заболевания. В итоге какая-нибудь бактерия из пасти вашей собаки может довести вас до реанимации. Многие бактерии могут вызвать менингит, пневмонию. И это бывает даже с молодыми, здоровыми людьми. Лучше не рисковать.

Любой излишний контакт с домашним бобиком может обернуться серьезным заболеванием. Обязательно мойте руки и лицо после подобных жестов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У вас в книге сказано, что собака здорового человека может спать в кровати с человеком.

- Если очень хочется пустить собаку в кровать, помойте ей лапы хорошенько после прогулки. Есть некоторые исследования, которые показывают, что человеку спокойнее, комфортнее, когда собака спит с ним в кровати. Но только не на подушке! Только в ногах.

КОМПЬЮТЕР ОСЛЕПЛЯЕТ?

- Как быть с компьютером? Насколько он вредит зрению?

- Научных доказательств, что близорукость развивается от того, что вы долго сидите за компьютером или много читаете, - нет. В основном миопия развивается в детстве. В самом деле исследования показали: у детей, которые мало читают, реже бывает миопия. Но дальнейшие исследования выявили: проблема не в том, кто сколько читает, а в том, кто сколько времени проводит на улице. Если в детстве вы проводите много времени на улице в дневное время суток, при солнечном свете, ваше зрение будет более здоровым. В компьютере есть другая опасность: может развиться синдром компьютерного зрения. Это заболевание еще не признано официально, но некоторые офтальмологические организации о нем говорят. У людей начинают слезиться глаза, болеть голова. С этим можно бороться: настроить экран так, чтобы он не бликовал, делать перерывы в работе.

- Очень живучий советский миф: зрение портится, если читать лёжа.

- Это действительно миф. Читать можно в какой угодно позе. Глаза могут немного устать, если книжка далеко от глаз или слишком близко, или слабое освещение. Но на развитие близорукости это не влияет. Но четких правил для родителей от офтальмологических организаций – нет. Мол, ваш ребенок не должен читать с фонариком, он должен сидеть за столом при хорошем освещении и не более часа в день – такого нет. Потому что нет никаких причин думать, что это влияет на зрение.

КАК ПРАВИЛЬНО СПАТЬ

- Как выбрать матрас и подушку? Ортопедические лучше обычных?

- Выбирайте просто то, что вам удобнее. Нет никаких поводов считать ортопедические матрасы гарантией комфортного сна и панацеей от проблем с позвоночником. От болей в спине поможет специальная гимнастика, укрепляющая мышцы, но никак не матрас.

КСТАТИ

Как правильно чистить зубы

Из книги «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель»:

"После использования пасты с фтором нельзя полоскать рот (или хотя бы не надо полоскать его интенсивно) — так вещество останется на зубах. И эта рекомендация несколько осложняет ответ на вопрос «Когда чистить зубы?». Понятно, что перед сном (во сне слюна практически не вырабатывается и бактериям ничто не мешает пиршествовать в свое удовольствие). Но утром делать ли это до завтрака или после — сказать непросто. Логика подсказывает, что надо после — странно чистить зубы, а потом почти сразу их загрязнять. Но после еды эмаль из-за изменения кислотности становится размягченнои : если сразу накинуться на нее с зубнои щеткои , это сильно навредит, вдобавок такая агрессия способствует деминерализации. Стоматологи предлагают если и чистить зубы после еды, то не раньше, чем через 20–60 минут".

ВОДА В БУТЫЛКАХ

«Бутилированная вода интуитивно кажется безопаснои : её же наверняка проверяют лучше, чем ту, что течет по трубам. На самом деле и с неи бывают проблемы: «Нам приходилось проверять бутилированную воду неоднократно, иногда деи ствительно в такои воде находили микроорганизмы, которых в питьевои воде быть не должно, — рассказывает бактериолог независимои лаборатории Василии Литвинов. — На мои взгляд, это связано с тем, что данная продукция была контрафактнои ». Роспотребнадзор тоже регулярно находит некачественную воду, о чем сообщает на своем саи те. То есть если вас категорически не устраивает водопроводная вода, но по вкусу нравится какая-то бутилированная и вы планируете готовить на неи все — от чая до супа, возможно, стоит сделать ее анализ. В общем, основнои вопрос — бутилированная или водопроводная? — решается очень индивидуально. Возможно, водопроводную пить сложнее просто психологически. Научныи журналист Элизабет Рои т в своеи книге Bottlemania пытается выбрать источник воды. В конце концов она решается пить водопроводную, правда, установив фильтр. «К этому моменту я поговорила с достаточным количеством ученых и экологических экспертов, чтобы поверить, что фильтр имеет для меня больше психологическую, чем физическую пользу», — признается Рои т».