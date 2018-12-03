«Обольем кислотой, всю семью твою вырежем»: на выпускницу центра Сколково в самолете напали два пьяных бизнесмена

Разговоры о том, что пора бы уже нашим людям запретить распивать на борту самолета, идут давно. Но пока ничего в этом смысле не меняется, и как пили «на посошок», так и пьют. Историями про пьяных и буйных, про разгромы и драки может похвастаться примерно каждый третий рейс, особенно загруженный курортниками. К сожалению, обычно самолетные буяны отделываются легким испугом и штрафом. Однако, жительница Санкт-Петербурга, председатель питерского клуба выпускников Бизнес-школы «Сколково» Анна Козловская решила во что бы то ни стало наказать по всей строгости закона двух бизнесменов, грубо пристававших к ней в самолете.

«МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО ОН РЕАЛЬНО МОЖЕТ МЕНЯ УБИТЬ»

- Я возвращалась из Брунея, где была приглашённым спикером от РФ на форуме стран APEC 2018. Пересадка на рейс до Санкт-Петербурга у меня была в Дубае. В самолете уже все и произошло, - рассказывает Анна. - Эти двое мужчин, видимо, пить начали задолго до вылета и продолжали весь полет: стюардесс с добавками вызывали регулярно. Но первое время я на них не обращала особого внимания, хотя они и пытались со мной заговорить. Надела наушники и старалась абстрагироваться от происходящего. Но они становились все пьянее и громче, так что другие пассажиры даже просили стюардесс перестать им подливать. Но у авиакомпании «Emirates» такая политика, что отказывать в добавке спиртного не положено, так что ближе к концу полета они совсем уже захмелели. Тут-то они стали приставать ко мне еще более активно, пытаться заговорить, вырвать из рук телефон, хватали за руки и плечи. При этом называли меня почему-то Машей.

Не видя реакции со стороны девушки, мужики начали звереть. Один из них грубо схватил ее за плечо.

- Я ответила довольно жестко, попросила не приставать ко мне, иначе с ними будет разговаривать мой муж, а он должен был меня встречать. Но мой отказ еще больше разозлил их. Один из них вскочил и бросился на меня и со словами, что сейчас убьёт, попытался ударить по голове, но промазал, так как в этот момент его оттащили сотрудники авиакомпании. Тогда они со своего места стали сыпать в мой адрес угрозы: «Изнасилуем тебя палкой, обольем кислотой, всю семью твою вырежем». И один из них все время порывался встать и ударить меня. И так продолжалось около двух часов! Вплоть до самого приземления их никто не мог утихомирить. Знаете, в тот момент мне казалось, он реально может меня убить.

ВМЕСТЕ С ДЕБОШИРАМИ ЛЕТЕЛИ ЖЕНЫ С ДЕТЬМИ

По прилете в Санкт-Петербург всю компанию встречала полиция. Сотрудников вызвала и Анна, и командир экипажа. Прямо там в Пулково со всех взяли объяснение, допросили свидетелей.

- Выяснилось, что одного зовут Кувшинов Виталий, второго Филанович Сергей. Им по 36 лет. Оба бизнесмены, занимаются страховым бизнесом. Мало того, оказывается, в этом же самолете с ними летели жены с детьми. И все равно они так напились и так отвратно себя вели. Причем эти двое продолжали и в полицейском участке угрожать мне убийством.

Было это все еще 31 марта. А 16 апреля линейным отделом Пулково были возбуждены уголовные дела по двум статьям 213 ч. 1 «Хулиганство», а Кувшинову, который набросился на Козловскую, добавили еще «Угрозу убийством» (119 ч.1).

- И вот уже 8 месяцев идет расследование, - рассказывает Козловская. - Меня много раз вызывали в отдел, брали показания. Знаю, что Филанович даже являлся по повесткам пару раз. А после они перешли к активным действиям: писали на меня какие-то заявления, что якобы уголовные дела завели из-за того, что у меня родственники в полиции на транспорте. Я даже проходила проверку в службе безопасности полиции. Пытались придумать историю, что от меня приходили к ним в офис и требовали денег, но это тоже не подтвердилось. Потом они подали в суд на незаконность возбуждения дел, но проиграли два суда. Ну и как финальный штрих — на моего мужа вышел их приятель и грозился, что если мы не заберем заявление, устроят нам проблемы. На следственные действия они совсем перестали являться и обоих объявили в розыск.

В ноябре начали происходить странные вещи: все материалы уголовного дела вдруг из линейного отдела «Пулково» забирают и переводят в Ленинградский следственный отдел СК РФ на транспорте.

— Мне следователь показал соответствующее распоряжение, - продолжает Анна. - За подписью зам прокурора Семенихина. При том, что сроки расследования в дознании не вышли на тот момент. Ну и вообще это странно, когда самолётным хулиганством занимается СК. Также решением Семенихина первым делом Кувшинова и Филановича убирают из федерального розыска. Дальше ничего не происходит — никого никуда не вызывают, никаких следственных мероприятий. Меняется уже несколько следователей, и я очень опасаюсь, что скоро дело совсем закроют, а виновные уйдут от ответственности - это ведь так просто сделать при поддержке прокуратуры.

Комментарий юриста

Доктор юридических наук, адвокат Всеволод Сазонов:

- Данная позиция прокуратуры свидетельствует о ее поддержке заявления обвиняемых. В результате статьи могут быть переквалифицированы, либо следствие прекратят вовсе.

Преступления на транспорте обладают повышенной общественной опасностью. Никаких существенных проблем у правоохранительных органов не было, чтобы задержать виновных, находящихся на территории Российской Федерации. Не совсем понятна задержка в следствии. Возможно, это направлено исключительно на затягивание сроков с целью освобождения виновных от ответственности.