В Казани откроется благотворительный магазин и Музей странных вещей

Благотворительный фонд "Второе дыхание" - один из немногих в России, куда можно принести вещь в любом состоянии и она пойдет на доброе дело.

Функциональные вещи в хорошем состоянии бесплатно раздают тем, кто в них нуждается - многодетным семьям, малоимущим. Ветошь идет на вторичную переработку. А модную одежду продают в благотворительных магазинах. Вся выручка идет на оплату остальных проектов фонда, а также на зарплату сотрудников. Фонд дает работу тем, кому она необходима как воздух - многодетным матерям, выпускникам детских домов, инвалидам.

5 декабря фонд "Второе дыхание" открывает свой новый магазин - в Казани. Здесь будет продаваться одежда, обувь, бижутерия и книги. Можно будет найти как новые вещи (стоковые коллекции известных брендов, которые магазины отдают в дар), так и вещи, которые почему-то не подошли предыдущим хозяевам. Вся чистая прибыль будет направлена на оказание вещевой помощи нуждающимся семьям в российских регионах.

На открытии магазина основатель фонда Дарья Алексеева расскажет о том, как с помощью "всего лишь одежды" можно менять мир - спасать экологию, помогать малоимущим, давать работу тем, кто не может ее найти больше нигде.

А еще сотрудники фонда расскажут, какие вещи не стоит отдавать на благотворительность. Им решили посвятить целый "Музей странных вещей".

- Как вы думаете, что объединяет мини-машину для попкорна, советский калькулятор и костюм томата? Это лишь небольшая часть того, что люди оставляют иногда в контейнерах фонда для сбора ненужной одежды, - говорят в фонде.

КОНКРЕТНО

Открытие благотворительного магазина «Второе дыхание» и Музея странных вещей состоится 5 декабря по адресу: Казань, улица Адоратского, 4 Начало в 12:00

СПРАВКА

«Второе дыхание» в Казани — это уже пятый благотворительный магазин, который одноименный фонд открывает в российских регионах.

В начале года в Костроме был открыт первый магазин под маркой «Добро-хэнд», а также Центр сортировки и переработки текстиля. Потом появились благотворительные магазины в Ярославле, Ростове и Иванове.

В ТЕМУ

Ваша старая одежда может согреть бездомного, дать работу многодетной маме и спасти природу

Фонд "Второе дыхание" - единственная в стране благотворительная организация, в которую можно сдать абсолютно любую вещь из текстиля, и она получит вторую жизнь (подробности)