2018-12-03T17:56:20+03:00
Политика

Резник, Соловьев и Горгадзе займутся правами человека

Путин на треть обновил состав СПЧ при президенте РФ
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент утвердил новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.Президент утвердил новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.Фото: REUTERS
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Владимир Путин утвердил новый состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Во главе Совета остался Михаил Федотов, его заместитель - руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров. В новый состав СПЧ не попали журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко. общественный деятель Ирина Хакамада.

Среди новых членов адвокат Генри Резник, учредитель движения «Архнадзор» Константин Михайлов, глава Союза журналистов Владимир Соловьев, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, председатель правления "Института современного развития" Игорь Юргенс, протоиерей Кирилл Каледа, политолог Екатерина Шульман, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, адвокат Шота Горгадзе, зампред ОНК Москвы Ева Меркачева. Всего 17 новых членов, а в составе Совета будут работать 51 человек.

Ознакомиться с обновленным составом Совета по правам человека при президенте РФ можно по ссылке.

СПРАВКА "КП"

Совет по правам человека при президенте России - консультативный орган, который содействует главе государства в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека.

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