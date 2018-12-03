2018-12-03T18:11:55+03:00
Общество

Более 2 тысяч особенных детей и их родителей попали в российские цирки по «Добрым билетам»

Акция прошла более чем в 20 городах страны
Ольга БОРСКАЯ
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Все учреждения Росгосцирка предоставили малышам по 100 пригласительных билетов на представления.Все учреждения Росгосцирка предоставили малышам по 100 пригласительных билетов на представления.Фото: Александр ГЛУЗ
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Подарить радость и веру в чудо тем детям, кому они больше всех необходимы, решили в Росгосцирке. 2 декабря более чем в 20 городах страны провели акцию "Добрый билет". Дети с ограниченными возможностями и их родители смогли попасть на цирковые представления абсолютно бесплатно. Всего свои "Добрые билеты" получили более двух тысяч особенных ребят.

Все учреждения Росгосцирка предоставили малышам по 100 пригласительных билетов на представления. Это число выбрано не случайно: в следующем году исполняется 100 лет советско-российскому цирку.

Например, Большой Санкт-Петербургский государственный цирк на Фонтанке пригласил малышей на одно из самых ярких представлений года – «Приключения итальянца в России» со всемирно известным клоуном Дэвидом Ларибле.

Счастливые зрители на представлении в Нижнем Тагиле Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Счастливые зрители на представлении в Нижнем Тагиле Фото: Пресс-служба Росгосцирка

- Впервые в своей истории Российская государственная цирковая компания проводит акцию, которая даёт возможность людям с ограниченными возможностями во всех российских цирках - от Владивостока до Санкт-Петербурга - посетить наши мероприятия бесплатно, - сказал директор филиала ФКП «Росгосцирк» «Большой Санкт-Петербургский государственный цирк» Сергей Беляков.

Отметим также, что акция была приурочена к Международному дню инвалида - 3 декабря.

Маленькие гости в цирке Волгограда Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Маленькие гости в цирке Волгограда Фото: Пресс-служба Росгосцирка

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