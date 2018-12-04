Устоит ли Москва, как Третий Рим: к чему может привести новый церковный раскол в православии

Читайте часть 1.

Самые красивый и мощный колокольный звон в Афинах – в Русской православной церкви. Чудесное воскресное утро. Украинка Галя заваривает кофе для всех прихожан. Здесь такая традиция: после воскресной службы выпить по чашечке кофе во дворе церкви и поговорить о насущном. А самый главный сейчас вопрос – ситуация на Украине.

- И я, и дети мои крестились на Украине в церкви Московского патриархата, - говорит Галя. - Там сейчас все секты процветают, а преследуют и обижают только законную церковь. Я бежала с Украины после распада СССР, от полной нищеты и безнадежности. Много нас тут таких: все с высшим образованием. Я, например, учитель математики, есть врачи, преподаватели, инженеры, а зарабатывают, кто чем может.

Человеком без веры может управлять кто угодно и как угодно. И под кем сейчас будет Украина? Под турками, с которыми столько лет воевала?! У Константинополя даже своей местной паствы нет. И тут Порошенко дарит с барского плеча патриарху Варфоломею знаменитую Андреевскую церковь, настоящую жемчужину! Да кто он такой?! Сегодня есть, завтра нет! И на Украине церковь отделена от государства.

А вы своего Путина берегите. Когда мы сюда приехали, нас всех считали проститутками и бандитами. А когда пришел Путин, греки русских зауважали. У него в Греции такие рейтинги, что местным политикам и не снились. Его недавно признали по опросам лучшим мировым лидером. Не слушайте ваших шавок-либералов».

Подруга Гали украинка Лариса строго спрашивает у меня документы:«А вдруг вы не из «Комсомольской правды», а из какого-нибудь «Эха Москвы»? Внимательно рассматривает «корочку» и режет правду-матку: «Я вам кратко скажу: раскол в православии – хула на Бога. Не может православная церковь делиться. И это преступление перед будущим Украины. Большая провокация, чтобы в очередной раз пролилась православная кровь».

На мою просьбу сфотографировать их, обе женщины пугаются. «Поймите, мы недавно дали интервью местному телевидению, и нас увидели украинцы, которые ходят в греко-католическую украинскую церковь. Подкараулили после службы и избили. Кричали: «Проклятые москальки! Предатели!» Вы не обижайтесь, но нам здесь жить».

Я ухожу, благословляемая тихими украинскими женщинами, и слышу, как Галя повторяет слова Путина: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»

Церковь в центре Афин.Фото: Дарья АСЛАМОВА

ЭТО ВЕНДЕТТА

Никогда бы не подумала, что генерал Афанасиос Папаниколау, военный пилот НАТО, бывший командующий военной авиацией Греции, в молодости получил утонченное теологическое образование. Но говорит он точно по-военному, а не как богослов:

- Греция в тяжелой экономической ситуации, вот почему наше правительство строго следует американским инструкциям. США хотят решить проблему: раз и навсегда подчинить Балканы своему полному влиянию. Традиционно русские и греки - близкие нации, и если вы проведете опрос, 80 процентов греков скажут, что они любят Россию. Поскольку есть конфликт между Россией и Украиной, американцы используют церковь как геополитический инструмент в политическом конфликте. Когда мы говорим «религия», мы часто имеем в виду «политику».

- Но откуда деньги у крохотного константинопольского патриархата затеять столь сложную игру?! У него и верующих-то раз-два и обчелся.

Да вы что! Только в Америке проживает 4 миллиона православных греков. В Америке люди идут в церковь, потому что так надо, и платят за свои грехи. Это прагматичный американский подход. А Австралия? А украинцы в Канаде? И все они подчиняются Константинополю. Это огромные деньги и великая власть для крохотного Фанара. Порошенко хочет быть независимым в религиозном отношении и отрезать любые отношения с Россией. Американцы через него намерены добиться полной изоляции Москвы. Следующей будет Молдова.

В Греции часто рисуют революционера Че Геваре в виде библейского сеятеля.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Со священником греческой Элладской православной церкви В. мы встречаемся в модном молодежном баре, где никого не удивляет тет-а-тет светской женщины и священника. (Здесь церковь пока является частью государства, а священники – госслужащими, получающими зарплату. По новому закону церковь скоро отделят от государства.) Встреча наша тайная, поскольку Элладская церковь хранит молчание об автокефалии Украины.

- В нашей церкви глубокий раскол по поводу автокефалии Украины. Это чистая политика. Всем ясно, что у Порошенко нулевой рейтинг. Его единственный шанс – независимость украинской церкви, которую он хочет преподнести как свою историческую заслугу и «подарок» своему народу. То, что такой «подарок», может обернуться большой кровью, его не волнует. Первый шаг – прибытие на Украину «экзархов» из Америки.

- Если не ошибаюсь, один из них был греко-католиком, то есть униатом, раскольником. Это вообще оскорбление.

- Порошенко на это глубоко наплевать. Второй шаг – официальное объявление о намерении дать автокефалию украинской церкви. Причем всем трем церквям, а там, мол, разберутся. Третий шаг – личная встреча Порошенко и патриарха Варфоломея. Скорей всего, автокефалию дадут к Рождеству, предполагаются торжества и ликования, и у президента Украины появляется крохотный шанс.

- Но почему ваши греки, понимая всю подоплеку, во многом поддерживают раскольника Варфоломея?

- Потому что русская церковь не явилась на православный собор на Крите в 2016 году в последний момент. Это сочли высокомерием: мол, Московский патриархат не признает первенство Константинопольского. Вот и отомстили.

- Да кто он такой вообще, этот Варфоломей?! Сидит под контролем турок и американцев, в мусульманской стране, человек зависимый и подневольный!

- Согласен! – улыбается вспышке моих эмоций святой отец. – Но церковь на том и стоит, что не любит изменений.

ЭТО ОБЫКНОВЕННОЕ ВОРОВСТВО.

Дедушка Гиоргоса Папафанасопулоса, журналиста и эксперта по церковным вопросам, был священником в Османской империи. Когда началась резня понтийских греков, вся семья бежала в Грецию. По всему дому висят прекрасные иконы со всех стран мира.

- Констатинополь – это наша душа, наша история, - говорит Гиоргос. - Это новый эллинизм. Мы любим этот город, потому что там живет дух тысячелетней византийской цивилизации. Мы просто сентиментальны.

(Я бы сказала: это не сентиментальность, а страсть. В ХХ веке было предсказание старца Паисия, что будет новая русско-турецкая война. Русские возьмут Константинополь и отдадут(!) его грекам! Когда я спрашивала греков: зачем же нам проливать кровь за чужие интересы, они с полной уверенностью отвечали: но ведь русские знают, что Константинополь греческий город! Мой приятель рассказывал, что в тот день, когда Турция сбила русский самолет, он поехал в банк, где услышал, как пять греческих охранников страстно обсуждают, когда же Россия начнет ради них войну. Собственно, они обсуждали даже не это. Понятно, что русские отдадут им город. Может, сделать великодушный жест и оставить русским проливы? А может, не отдавать? А?)

- Но я не хочу смешивать мою любовь к Константинополю с ситуацией на Украине, -говорит Гиоргиос. - Русские и украинцы – одна нация. Русское православие зародилось в Киеве. Более трехсот лет Украина входила в состав Российском империи. Западные страны четко уверены: отрежем церковь, отрежем национальность и язык. Да, западная Украина всегда хотела стать частью западной цивилизации под зонтиком США и ЕС. Но они униаты, туда им и дорога.

Варфоломей даже не стал разговаривать с канонической московской церковью на Украине, он разговаривает с президентом и правительством! Это нонсенс! Какое право он имеет присваивать себе чужую каноническую территорию с 40 миллионами верующих, просто волевым решением забрав ее себе. Теперь Украина будет подчиняться Константинополю! Это обыкновенное воровство! Я думаю, как этот человек спокойно спит по ночам, когда в православной стране готовится развязанная им религиозная война. И заметьте: никто из поместных церквей его не поддержал. Он ожидал гораздо большего. Большинство требует Синода».

КТО ЖЕ УБИЙЦА?

Профессор философии и религии Мариос Бегзос приходит на встречу, помахивая сумкой с цитатами Достоевского.

- Учу русский язык, - с гордостью говорит он. – Трудно, но дело двигается. И стал лучше понимать Россию. У вашей страны очень скверный опыт отношений с Европой. Россия никогда не атаковала Европу, но всегда была атакована ею. Польша, Швеция, Франция, Германия. И всегда наваливались не по одиночке, а целым кланом союзников. Теперь новая, на этот раз религиозная атака. На Украине идет гражданская война (худшая форма войны – между братьями). Любое вмешательство сейчас, тем более религиозное, - это угроза каждодневной жизни людей.

- Почему Греция молчит? Ведь Константинополь – ваш давний враг.

- Да, наши отношения – открытая рана. Как сейчас Константинополь сказал: беру Украину под свою руку, так и у нас в начале ХХ века после балканской войны он забрал под себя всю северную Грецию, острова Родос, Крит, Лесбос, афонские монастыри. Больше половины территории Греции под его контролем. Но мы не хотим вмешиваться в ссору двух братьев, Авеля и Каина, которые не могут больше жить вместе.

Дарья Асламова на площади Монастираки у входа в греческую церковь.Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Так кто же Каин? Кто убийца брата? Москва или Константинополь?

- Это покажет история.

УСТОИТ ЛИ ТРЕТИЙ РИМ ЦВЕТУЩИЙ?

Так называли Москву с 16 века. Основания для этого были архиважные, которые своей актуальности не потеряли и сейчас. После падения Византии, сначала морального (союз с католиками), а потом и полного разрушения империи, единственным независимым православным государством осталась Россия.

Русские отлично понимали, что кровь – великое дело. Поэтому состоялся брак Ивана III и Софии Палеолог (бабушки Ивана Грозного), племянницы последнего византийского императора Константина ХI. Браку всячески способствовал Ватикан, даже дал приданое Софии в надежде, что она добьется подчинения православной церкви Папе римскому. Но не тут-то было. Амбициозная, волевая Софья при пересечении границы немедленно отреклась от католицизма и перешла в веру своих отцов, в православие. Выгнали даже папского легата, который ее сопровождал. Она родила Ивану III девять детей и активно вмешивалась в государственные дела. В том числе, есть свидетельства, что во многом благодаря ей было сброшено татарское иго. Деревянный нищий Кремль так же не устроил родственницу византийских императоров, знающую, что такое настоящая роскошь. Благодаря ей были выстроены Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, Грановитая палата и кремлевские башни.

Русская православная церковь в Афинах стала местом упокоения для семьи последнего посланника Российской империи Демидова и его жены Софьи, урожденной Воронцовой-Дашковой.Фото: Дарья АСЛАМОВА

Когда кровь скрепила веру, появились и видения, и пророчества. Главное из них – пророчество старца Филофея (1465 – 1540), который развил знаменитую теорию о Москве как о третьем Риме: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать». И на том стояла вся Российская империя, и даже Сталин, хоть и безуспешно, пытался вернуться к ней.

Но любой кризис – это прежде всего возможность. Позорное поведение Константинополя – это шанс Москве укрепить свои позиции и стать главной защитницей православия.

- Делать это надо аккуратно, - говорит религиовед Роман Силантьев. – Если Москва на очередном соборе объявит себя Третьим Римом, это сочтут высокомерием и гордыней. И никто из поместных церквей ее не поддержит. Есть более мягкий вариант. «Первым среди равных» должно стать самое крупное православное государство, которое активно – и словом, и делом, - защищает интересы православия. Это дает шанс всем. Кто знает, сколько осталось до конца света? И устоит ли Москва как светоч православия? На вся воля Божья.

ЧАСТЬ 1

Второе падение Константинополя: как Запад разжигает войну в православном мире

- Ты думаешь, церковь – это мир тишины, благочестия, святых помыслов, где все совершается медленно и степенно? Нет! Это море страстей, ненависти, зависти, борьбы за власть, коррупции и, прежде всего, ПОЛИТИКИ! - говорит мой греческий коллега. - Церковь и политика тысячелетиями шли рука об руку.

Мы сидим на балконе знаменитого афинского кафе, я как кошка наслаждаюсь греческим йогуртом с медом, внизу шумит вполне современная площадь Синтагма, и деловито снующие люди кажутся страшно далекими от религиозных проблем (подробности)