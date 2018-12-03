2018-12-03T19:33:37+03:00
Общество

Участковые составят карту «нехороших квартир»

Современных «анискиных» решено освободить от бюрократии и сделать ближе к людям
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Работу участковых полицейских лишат бумажной волокиты.Работу участковых полицейских лишат бумажной волокиты.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В МВД подготовлен приказ, который должен разгрузить участковых от груды бюрократических отчетов и позволит чаще находится среди народа.

Как собираются этого добиться в полиции?

- Основной упор в приказе сделан на профилактику нарушений в жилом секторе, все остальные задачи для участкового отходят на второй план. Участковый получит возможность вести электронный документооборот и больше времени посвящать жителям, - пояснил "КП" главный участковый страны Станислав Колесник.

Кликая электронную карту участка на своем планшете участковый будет принимать или передавать дежурство по своему участку, а делая отметки во время обхода - создавать архив и карту неблагополучных квартир. На ней будет видно где употребляют наркотики, продают самогон, снимают квартиры нелегальные мигранты и девушки низкой социальной ответственности. Вся эта информация будет доступна и другим силовым структурам, которые ее будут анализировать, и уже принимать оперативные меры.

- Особый акцент сделан на уделении особого внимания во время профилактических обходов гражданам пожилого возраста для защиты их прав, - уточнила представитель МВД России Ирина Волк.

Приказ так же обязывает участковых "устанавливать доверительные отношения с гражданами, активнее привлекать их к внештатному сотрудничеству".

"В труднодоступной местности – на одну должность участкового должна приходиться одна должность помощника участкового", - говорится в проекте документа.

Сколько нужно помощников? Если учитывать, что в МВД по всей стране служит порядка 45 тысяч участковых, можно представить эту новую социальную сеть, которая станет информировать его о безнадзорных детях, о нарушителей правил хранения оружия, о дебоширах...

"Периодичность посещений участковым лиц, нарушающих семейно-бытовые отношения (так замысловато названы в приказе дебоширы, - ред.), составляет не реже 1 раза в квартал", - говорится в документе.

Согласно приказу, работать участковый сможет не только в форме, но и в гражданской одежде. При этом отличать его должно не "оружие с двумя снаряженными магазинами", а "служебное удостоверение и спецжетон с личным номером".

Участковый будет обязан вести прием граждан в пункте полиции по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00 часов, а также по субботам с 15.00 до 16.00 часов.

При этом участковым не придется искать, где купить новую офисную технику, как сделать ремонт и визитки. Всеми бытовыми вопросами предписано заниматься их непосредственному начальству.

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