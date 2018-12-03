2018-12-03T19:15:33+03:00
Общество

«Аэрофлот» получил два «туристических Оскара»

Российский перевозчик стал лидирующим авиационным брендом и обладателем лучшего бизнес-класса в мире
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1 декабря в Лиссабоне состоялось вручение премий World Travel Awards 2018. «Аэрофлот» первенствовал сразу в двух номинациях - «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс».

Второй год подряд «Аэрофлот» остается обладателем престижного статуса бренда №1 в мировой авиации. Российская компания единственный в истории обладатель данного титула от World Travel Awards. А вот в номинации «Лучший бизнес-класс в мире» «Аэрофлот» первенствует впервые, обойдя таких конкурентов, как Emirates, Etihad Airways и Lufthansa.

World Travel Awards часто называют «туристическим Оскаром», что говорит об огромной значимости премии для отраслей гражданской авиации, гостиничного бизнеса, индустрии путешествий. Причем в отличие от премий киноакадемии, в выборе победителя участвуют не только эксперты, но и потребители услуг. Лучших определяют с помощью онлайн-голосования миллионов путешественников, которые оценивают качество продукта и уровень сервиса.

- Двойная победа нашей авиакомпании в финале World Travel Awards — это весомое доказательство нашего лидерства на глобальном рынке, — заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Ставка на самый молодой парк, устойчивое развитие маршрутной сети, высокий уровень сервиса и цифровые технологии — залог нашего успеха на международной арене.

Стоит отметить, что это далеко не первая международная награда, присужденная российской компании в этом году. Аэрофлот одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2018 в трех номинациях — «Лидирующий авиационный бренд Европы», «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом», а также «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию». В апреле Аэрофлот был вновь назван самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии главного оценщика брендов — агентства Brand Finance. Лучшим в мире бизнес-класс Аэрофлота ранее назвали пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor. Осенью 2018 года Аэрофлот подтвердил свои эталонные рейтинги «четыре звезды» от британского агентства Skytrax и «пять звезд» от американской ассоциации АРЕХ.

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