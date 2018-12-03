Последние часы жизни 18-летнего московского футболиста сняла камера

Футболист «Локомотива» Алексей Ломакин сам пришел к месту, где нашли его тело. Последние часы жизни 18-летнего парня сняла одна из камер видеонаблюдения. Запись опубликовал телеграм-канал Следственного комитета «Следак шепнул». На видео видна фигура молодого человека, который идет по заснеженному пустырю к реке Городня. Один. Других людей рядом нет.

«Комсомолка» уже писала, что лежащее наполовину в воде тело Ломакина обнаружил прохожий с собакой. Почему-то без куртки. Куртку нашли позже в нескольких десятках метров. В карманах были документы. Камера, кстати, сняла, как куртку тащит лисица, бросив ее прямо на пешеходной дорожке. Можно сказать, что животное помогло ускорить процедуру опознания. Не факт, что в снегу одежду покойного нашли бы так быстро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/680527" frameborder="0"></iframe> Последние минуты жизни хавбека "Локомотива".

Напомним, по предварительной версии Алексей Ломакин после выпивания с друзьями ехал на такси к дому, но по какой-то причине пошел прогуляться к реке. Вероятно, здесь ему стало плохо, он потерял сознание и умер от переохлаждения. Однако официальную причину смерти должны назвать судмедэксперты.

Игрок молодежного состава «Локомотива» пропал 30 ноября. Он уехал в диагностический центр клуба и пропал. Заявление в полицию подала его мама.

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