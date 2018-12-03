2018-12-03T19:31:57+03:00
Происшествия

Последние часы жизни 18-летнего московского футболиста сняла камера

Алексей Ломакин пришел к реке один, а лиса вытащила его куртку на дорожку [видео]
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Погибший молодой футболист столичного "Локомотива" Алексей Ломакин. ФОТО ФК Локомотив, Официальный сайтПогибший молодой футболист столичного "Локомотива" Алексей Ломакин. ФОТО ФК Локомотив, Официальный сайт
Изменить размер текста:

Футболист «Локомотива» Алексей Ломакин сам пришел к месту, где нашли его тело. Последние часы жизни 18-летнего парня сняла одна из камер видеонаблюдения. Запись опубликовал телеграм-канал Следственного комитета «Следак шепнул». На видео видна фигура молодого человека, который идет по заснеженному пустырю к реке Городня. Один. Других людей рядом нет.

«Комсомолка» уже писала, что лежащее наполовину в воде тело Ломакина обнаружил прохожий с собакой. Почему-то без куртки. Куртку нашли позже в нескольких десятках метров. В карманах были документы. Камера, кстати, сняла, как куртку тащит лисица, бросив ее прямо на пешеходной дорожке. Можно сказать, что животное помогло ускорить процедуру опознания. Не факт, что в снегу одежду покойного нашли бы так быстро.

Последние минуты жизни хавбека "Локомотива".

Напомним, по предварительной версии Алексей Ломакин после выпивания с друзьями ехал на такси к дому, но по какой-то причине пошел прогуляться к реке. Вероятно, здесь ему стало плохо, он потерял сознание и умер от переохлаждения. Однако официальную причину смерти должны назвать судмедэксперты.

Игрок молодежного состава «Локомотива» пропал 30 ноября. Он уехал в диагностический центр клуба и пропал. Заявление в полицию подала его мама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погибший в Москве футболист «Локомотива» упал на берегу реки и замерз до смерти

18-летнего Алексея Ломакина обнаружил случайный прохожий с собакой (подробности)

В Москве пропал без вести футболист «Локомотива»

18-летний Алексей Ломакин уехал из дома еще 30 ноября (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Она потеряла своего ребенка!»: стало известно, почему подозреваемая попыталась украсть младенца в перинатальном центре
«Комсомолке» удалось связаться с матерью женщины, которая пыталась украсть чужого малыша: стали известны еще более шокирующие подробности
Новости 24
Блогеров предложили наказывать за опасный контент
В Житомирской области проводят обыски в зданиях УПЦ
«Победа» предложила сделать платной регистрацию в аэропортах
Испания выделит 900 миллионов евро на борьбу с изменениями климата
НАТО приступит к наращиванию своего присутствия в Черном море
Посольство России в Армении опровергло слухи о причастности военнослужащего российской армии к убийству в городе Гюмри
В США молодежная футбольная команда попала в ДТП
Владимир Путин подписал указ о новом составе СПЧ
Дональд Трамп заявил о желании остановить гонку вооружений
Вьетнам намерен укрепить военное сотрудничество с Россией
Тимошенко: украинцы в шоковом состоянии выезжают из страны
В немецком приюте для беженцев нашли тело девушки
Россия планирует укрепить военное сотрудничество с Вьетнамом
В Австралии нашли живую копию Пикачу
Госдума сэкономила в 2018 году полумиллиарда рублей бюджетных средств
Мэрия Парижа оценила ущерб от беспорядков, произошедших в субботу на акции протеста
Глава МИД Германии заявил, что отказ ФРГ от «Северного потока - 2» навредит Киеву
Медаль имени Николая Верещагина будут вручать в Вологде
Послание Путина Федеральному собранию перенесли на 2019 год
НАТО рассматривает возможность сотрудничества с Боснией и Герцеговиной
ГИБДД России предложили создать беспилотные такси и общественный транспорт
Умер Альберт Фрер - самый богатый человек Бельгии
Производители коньяка просят на 30% поднять цены на продукцию