Исландия отметила юбилей независимости

Несмотря на то, что Исландия обрела государственность в одной компании со странами-осколками трех империй, ее независимость стала итогом длительной мирной политической борьбы, а не военного поражения метрополии.

ДАТЧАНАМ БЫЛО ВСЕ РАВНО

Исландский парламент (альтинг) - старейший в мире, впервые собрался в 930-м году. Депутатов как таковых не было: учитывался голос любого жителя. Даже решение о переходе островитян в христианство в 1000-м году было принято в альтинге. Несколько веков остров находился под владычеством Дании, но несмотря на колониальный статус в Исландии был накоплен большой опыт самоуправления. Данию же внутренние дела удаленного от нее на тысячи километров куска суши в океане не сильно интересовали, и 1 декабря 1918 года бывшая колония формально стала независимой, правда по-прежнему с королем-датчанином в Копенгагене.

Мало какое государство может похвастаться, что оно получило полную независимость, будучи оккупированным. В Исландии же все произошло именно так. Момент окончательного обретения независимости, которая далась еще легче, чем расставание с колониальным прошлым, настал в июне 1944 года. На тот момент сама Дания была четвертый год оккупирована вермахтом: ей было тем более не до Исландии!

Зато объявивший нейтралитет остров льдов оказался жизненно важен для Британии и США, которые захватили его в апреле 1940 года, на следующий день после капитуляции Дании. Главным образом, чтобы это раньше не сделали немцы, перерезав тем самым коммуникации между Европой и Северной Америкой. От вынужденного участия во Второй мировой страна только выиграла, а экономика получила мощный импульс - англосаксы построили для себя дороги, порты, аэропорты. Оккупация была мирной, согласованной с Рейкьявиком. В жизнь островитян американцы и англичане не вмешивались и даже разрешили провести референдум о полной независимости.

Правда, исландцы в те годы больше переживали не за государственность, а за своих дочерей: численность иностранных военных порой достигала половины мужского населения страны. Нередкие случаи сожительства местных женщин с иностранцами многие считали предательством.

ТРЕСКА ПРОТИВ НАТО

Будучи членом НАТО с 1949 года, Исландия не имеет собственных вооруженных сил. Тем не менее, угроза выйти из североатлантического блока - самое мощное стратегическое оружие Рейкьявика. Во время “тресковых войн” (60-е годы прошлого века) Исландия легко побеждала в торговых спорах на порядки превосходящую ее по экономической мощи Великобританию, просто угрожая покинуть альянс, если ее рыболовецкие квоты будут ущемлены. Причина в том, что стратегически выгодное положение острова позволяет контролировать всю Северную Атлантику. Такими вещами на разбрасываются ради какой-то рыбы.

На острове с 1951 года существует американская военная база в Кефлавике. Однако, учтя опыт войны, исландцы предприняли ряд мер. Они изолировали союзников от местного женского населения, фактически заперев их в границах базы. Американцев отказывались обслуживать во многих ресторанах и магазинах. Более того, действовал запрет на отправку в Кефлавик чернокожих военнослужащих - по просьбе правительства страны, желавшего сохранить “этническое однообразие”.

ЛЕДЯНОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

Неожиданный факт, не имеющий отношение к истории: название Исландия означает “остров льдов”, в то время как расположенная куда как севернее Гренландия именуется “зеленым островом”. В то же время, в Исландии льдом занята лишь девятая часть территории. А на "зеленой" Гренландии ледяной щит средней толщиной в полтора километра покрывает 80 процентов острова.