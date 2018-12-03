Сорвал джек-пот? Значит, стал консерватором!

Как у людей формируются политические взгляды? Почему одни граждане придерживаются консервативных убеждений, а другие исповедуют либеральные ценности? Большинство людей совершенно искренне ответит: это мой осознанный выбор. Однако специалисты в области поведенческой психологии из Университета Варвика (Великобритания) Эндрю Освальд и Наттавуд Поудсави полагают, что в основе наших политических предпочтений «зашит» корыстный интерес. И «души прекрасные порывы» в большинстве случаев здесь ни причем.

Выигрыш в лотерею заменяет среднее образование

Для доказательства своей теории исследователи использовали оригинальный способ. Дело в том, что влияние «шкурного» интереса на мировоззрение очень сложно вычленить: он неосознанно камуфлируется соображениями высшего порядка. Однако психологи нашли категорию лиц, в жизни которых можно отследить, как изменение финансового положения влияет на политические убеждения. Кто эти люди? Победители денежных лотерей! Освальд и его коллега анализировали данные Британского панельного исследования домохозяйств. Опросы, в которых принимали участие более 25 тысяч человек, проводились с 1999 по 2009 годы. Участники опросов среди прочих отвечали на вопросы о своих политических взглядах: их оценивали по 7-балльной шкале, где единицу люди получали за поддержку левых (в случае в Великобританией это лейбористы) и 7 баллов, если они голосовали за правых консерваторов. Кроме того, респонденты отчитывались о своих успехах по части лотерейных выигрышей.

За все это время 4 277 человек сумели схватить Фортуну за руку (некоторым счастливчикам повезло несколько раз). При этом 5 675 выигрышей были незначительными - на сумму от 1 до 199 фунтов (от 85 рублей до 17 тысяч). А основную информацию дали ученым крупные выигрыши от 500 фунтов до 185 тысяч (от 42,5 тысяч рублей до 15,7 миллионов). Такой джек-пот удалось сорвать 541 раз.

При этом политические взгляды счастливчиков начинали ощутимо меняться в консервативную сторону: они «поправели» приблизительно на 2%. Это существенный показатель. Для сравнения, среднее образование, полученное к 18 годам сдвигает спектр политических убеждений вправо на 4 процента.

Мы голосуем за собственные интересы

- Почему у людей меняются политические взгляды? Мы полагаем, это связано с влиянием фактора успеха, - считает Наттавуд Поудсави. - У людей, которые заработали большие деньги, рождается новое ощущение - это чувство убежденности в том, что их благополучие есть следствие естественного хода вещей. Возникает уверенность - я богат, потому что я это заслужил. Но мы не ожидали, что этот же эффект будем наблюдать и у победителей лотерей, где совершенно точно успех определяют не заслуги , а воля случая.

По мнению ученых, эти соображения заставляют людей, которым по жизни улыбнулась Фортуна, становиться консерваторами и выступать противником равенства. В частности, это заметно по их отношению к системе налогообложения - они отнюдь не горят желанием делиться выигрышем с теми, кому не повезло. Кроме того, другие исследования демонстрируют, что люди дрейфуют в сторону консервативных взглядов, когда повышают свою квалификацию, образовательный уровень или становятся богаче. Этим, наверное, объясняется известный парадокс, когда в юности люди обычно проявляют себя в качестве бунтарей и революционеров, а к старости становятся махровыми реакционерами. Они просто к концу жизни обретают капитал!

Все это доказывает простую истину: в кабинке для голосования люди всегда (пусть и не осознанно) делают выбор в пользу собственных денежных интересов. Мало кто в этот момент задумывается о том, чтобы сделать счастливыми других людей.

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