Фальшивые драки, браки и болезни: Как кумиры дурят своих поклонников

Истории тиражирует пресса, месяцами обсуждают поклонники, и не важно, ругают, сочувствуют или хвалят. Главное результат - твое имя у всех на устах. Мы выбрали любимые сценарии подобных интригующих историй.

«Крутой поклонник»

Анастасия Волочкова и дон миллионер

У балерины после развода с Игорем Вдовиным личная жизнь бьет ключом. Не каждый раз она афиширует имя своего избранника, но всякий раз дает нам понять: у нее есть возлюбленный, который в ней души не чает. Пресса просто сошла с ума, узнав, что «королева шпагата» встречается с миллионером из Чили. Мы узнали, что Анастасия, которой на тот момент было 34 года, встретила роскошного мужчину с не менее роскошными усами и бакенбардами. Владелец огромного поместья и конюшни с двумя сотнями породистых скакунов пригласил балерину к себе на ранчо, катал на мотоцикле и самолете - «сам сидел за штурвалом»!

Подарки были под стать состоянию поклонника - белый скакун за миллион долларов, транспортировка которого в нашу страну стоила $15 000 (Анастасия отказалась принимать животное, чтобы не травмировать перевозкой). Через какое-то время журналисты опознали в мужчине актера массовых сцен, которого частенько можно было встретить на кастингах в телецентре «Останкино». Обитал он на окраине столицы, а не на чилийском ранчо. И пропал этот дон так же внезапно, как появился.

Николай Басков и Виктория ЛопыреваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Громкий роман»

Тили-тили-тесто: Николай Басков и Виктория Лопырева

Несколько лет назад в прессе вспыхнул пожар: у Козловского роман со Снигирь! Данила только снялся в «Легенде № 17», Юлия блеснула в пятом «Крепком орешке» с Брюсом Уиллисом. В прессе появились истории - мол, роман скрывают, но Юля готова бросить начавшуюся карьеру в Голливуде и переехать к Козловскому. Папарацци застукивали пару, которая как раз после премьеры «Легенды», держась за ручки, отправлялась ночевать в московский отель. Причем не прошмыгнув незаметно, как это водится, а выйдя из машины за 200 метров до отеля, чтобы прогуляться под вспышками фотокамер. Но роман закончился практически сразу же после выхода на экраны их новых фильмов. Данила продолжил выходить в свет с мамой (а затем с актрисой Ольгой Зуевой), а Юлия через пару лет обрела счастье с актером Евгением Цыгановым.

Увы, криками «Горько!» так и не закончилась обещанная свадьба певца Николая Баскова и модели Виктории Лопыревой, хотя публика уже достала попкорн. То дата церемонии совпала с днем смерти дедушки Баскова, то жених и невеста не могли выкроить время для свадьбы в своих графиках. А в итоге «золотой голос России» признался, что его отношения с Викторией непростые, да и вообще ему не до женитьбы.

Лопырева же сейчас строит отношения с другим мужчиной и, как предполагают, вскоре родит ему ребенка.

Павел Воля и избиение. Фото: youtube.com

«Звезда в опасности»

Павел Воля и избиение

Несколько лет назад в сети появился ролик, где звезду Comedy зверски избивают в туалете одного из клубов. Воля в крови, а какие-то люди от души измываются на шоуменом. В общем, ужас. Как потом оказалось, все это было частью промокампании по раскрутке его сольного альбома. Скандальное видео, которое через какое-то время появилось в полном размере, заканчивалось словами: «Бьют, значит, любят» и подписью «Павел Воля. Респект и уважуха. Во всех киосках страны». Народ, конечно, разозлился, обвинив комедийщика в игре на сочувствии, но пиар-дело было сделано.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Девушки и капельницы

Кстати, у женской половины шоу-бизнеса появилась новая фишка: фотография с капельницей и пространным текстом про переутомление, как правило, за день до большого выступления или премьеры клипа. То, что больничный пост отлично работает, уже проверили на публике Анна Семенович, Ольга Бузова (на фото), Ольга Серябкина и другие артистки. Как еще быстро выжать нужные эмоции и привлечь внимание - а этот рецепт каждый опробовал на родителях еще в начальной школе.

«Немного беременная» Ксения СобчакФото: Михаил ФРОЛОВ

«Летит аист»

«Немного беременная» Ксения Собчак

В сентябре этого года помощник Ксении Собчак удивил общественность - он уверил прессу, что Ксения Анатольевна в интересном положении. Нужно сказать, что пополнение в семействе телеведущей тема не новая - ей регулярно приписывают беременность, но из уст ее помощника новость звучала вполне достоверно. Вот только появилась она аккурат перед стартом нового телешоу «Собчак слезам не верит». Совпадение? Как выяснилось, нет. Народ после брошенной косточки начал писать о грядущем пополнении в жизни Собчак, естественно, упоминая о том, что она, несмотря ни на что, продолжает съемки в новом проекте. Дело уже идет к Новому году, а 37-летняя Ксения по-прежнему стройна, как кипарис, и, как обычно, обвиняет прессу во вмешательстве в свою частную жизнь: «Я очень благодарна нашим СМИ, так как в принципе они меня отучили ужинать и дали возможность сильно похудеть. Каждый раз, когда я немного поем на светской вечеринке, у меня немножечко появится животик, сразу новая волна, что я забеременела», - рассказала она телеведущей Регине Тодоренко в ее программе «Пятница с Региной».