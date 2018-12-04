Зонд OSIRIS-REx, который подлетел к астероиду Бенну, прислал видео этого «убийцы цивилизации»

3 декабря 2018 года космический аппарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) сблизился с астероидом Бенну (Bennu), рядом с которым он проведет более года. Сближаясь, зонд фотографировал глыбу — снимал в общей сложности 4 часа 18 минут с расстояния 80 километров. Из полученных снимков, астрономы выбрали 36 штук, смонтировали их и получили видео вращения астероида. Он делает полный оборот.

OSIRIS-REx выйдет на орбиту вокруг Бенну 31 декабря 2018 года. Начнет картографирование. В феврале 2019 года будет составлена подробная карта поверхности астероида. С ее помощью ученые выберут место, из которого будут взяты образцы грунта. Собственно за ним — за веществом астероида — аппарат и отправляли. Запланировано, что собранные образцы — где-то около килограмма - будут доставлены на Землю — в 2023 году.

Бенну с расстояния в 80 километров.

Астроном NASA с моделью Бенну: приглядывается.

Одна из целей миссии — точно определить размер астероида. Пока же он известен приблизительно — около 500 метров в поперечнике. Может быть, больше.

Бенну считают одним из самых опасных околоземных астероидов. Ученые оценивают шансы его столкновения с Землей как 1 к 4000. А кто-то - и как 1 к 2700. Это очень высокая вероятность. То есть, Бенну и в самом деле представляет собой серьезную угрозу человеческой цивилизации. Некоторые астрономы вообще называют Бенну убийцей человечества. И пугают, что 2169 год и 2199 год будут наиболее опасными — в смысле вероятного падения астероида.

В феврале 2019 года зонд займется картографированием астероида.

КСТАТИ

Каким странам Бенну напакостит больше всего?

Британский ученый Ник Бейли (Nick Bailey) из Университета Саутгемптона (University of Southampton) еще 10 лет назад посредством математического моделирования прикинул, каким может быть ущерб от падения относительно небольших - в сотни метров астероидов. Компьютер определил наиболее уязвимые страны. В десятку тех, которым грозят ужасающие разрушения и жертвы, вошли Китай, Индонезия, Индия, Япония, США, Филиппины, Италия, Великобритания, Бразилия и Нигерия.

Места (красные), падение в которые нанесут наибольший урон инфраструктуре человечества.

К счастью, в «убойном топ-10» нет России. Очевидно, что наша страна в него не попала в силу своих просторов, отсталости и малонаселенности отдельных регионов. Кое-где у нас, в смысле развития, ничего не изменилось со времен падения Тунгусского метеорита в 1908 году. Упал и что? Лес повалил. Ни одну избу не разрушил. Никого не убил. Хотя стал событием глобального масштаба.

Места, падение в которые, грозит наибольшими людскими потерями (по Нику Бейли).

А если астероид вроде Бенну или он сам врежется в океан? Элизабет Пьеразо (Elisabetta Pierazzo) из Института планетарных наук в Аризоне (Planetary Science Institute in Tucson, Arizona) в свое время описала последствия подобной катастрофы в журнале Earth and Planetary Science Letters. Ее

моделирование показало: астероид взметнет водяной «фонтан» диаметром в тысячу километров на высоту более 100 километров. При этом брызги и пар унесут в атмосферу 42 миллиарда тонн воды.

Конечно, возникнет цунами. Но в глобальном масштабе это явление будет не самым опасным. Куда сильнее напакостят поднявшиеся вверх соединения хлора и брома, содержащиеся в морской воде. Они разрушат озоновый слой планеты. Озоновая дыра, возникшая над местом падения астероида, быстро распространится примерно на 70 процентов территории земного шара. Главным образом «накроет» Северное полушарие. В результате на экосистему обрушатся потоки жесткого ультрафиолетового излучения.

Люди, конечно, придумают как защититься — спрячутся, чем-нибудь намажутся. А животные, растения и, главное, фитопланктон - основа пищевой цепочки океана -- обязательно пострадают. Вплоть до массового вымирания.

Высоту волн цунами, которые могут подняться в результате падения астероида масштаба Бенну, рассчитали норвежские ученые под руководством Галена Гислера ( Galen Gisler) из Университета Осло (University of Oslo).

Математики использовали новейшую программу, которая изначально была предназначено для компьютерного моделирования ядерных взрывов. И с ее помощью смоделировали падение глыбы в океан, глубина которого составляет 5 километров.

Исследование показало: чудовищные волны - в несколько сотен метров в высоту — появятся в непосредственной близости от места падения. Но водяные горы быстро и разрушатся. Уже в 30 километрах от эпицентра волны понесутся 60-метровыми стенами. А через тысячу километров их высота не превысит 10 метров.

Пусть уж Бенну в океан падает. И по-дальше от наших берегов.

Бенну велик. Но в числе грозящих нам есть и крупнее.